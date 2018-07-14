Домбристы из Казахстана завоевали золотую медаль в Голливуде, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил в Instagram продюсер Алпамыс Шаримов.

Он сообщил, что дуэт домбристов «Бастау» завоевал золото в своей номинации на международном конкурсе в Голливуде. В этом конкурсе принимали участие 72 страны мира. «Наша домбра поднялась на пьедестал в Голливуде. Мы выиграли золото в своей номинации! Поздравляю Казахстан! Для нас это счастье. Нашу победу посвящаем «Дню домбры». Также выражаем благодарность ректору КазНУ Айман Мусаходжаевой», — написал Шаримов.