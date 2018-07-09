Неработающий светофор стал причиной ДТП в Шымкенте.

Примерно в 11 часов ночи на пересечении улиц Аль-Фараби и Жамбыла внедорожник, выехав со второстепенной полосы, врезался в бок легковушки. В результате бокового удара дверь легкового автомобился вырвало с корнем.

К счастью, никто из участников происшествия не пострадал. А вот автомашинам нанесен значительный ущерб. В обстоятельствах аварии разбираются инспекторы полиции.

Еще одно ДТП произошло в Шымкенте по проспекту Республики.

Машина, ехавшая на большой скорости 100 — 150 сбила пешехода, да так, что он перелетел через авто.

Наезд на пешехода произошел примерно в 2 часа ночи, когда молодой человек решил перейти дорогу «по зебре» у остановки «Рахат». На середине дороги на пути пешехода возникла легковушка. Очевидцами данного происшествия стали сразу несколько местных жителей, страдающих бессонницей. Вот только запомнить марку автомобиля, к сожалению, не смогли.

Пострадавшего молодого человека после оказания первой медицинской помощи врачи госпитализировали в БСМП.