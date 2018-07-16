Единая база волонтеров запустится в Казахстане

Проблему поиска волонтеров в скором времени решат в Казахстане. С весны идет разработка платформы, где можно будет найти волонтеров для мероприятия и волонтерам найти интересные проекты.

Волонтерство в Казахстане представлено в стихийной форме и волонтеров набирают на конкретное событие, например, как EXPO-2017. Организаторы региональных мероприятий довольствуются частным рекрутингом добровольцев и помощью небольших волонтерских центров с ограниченным количеством волонтеров.

Осенью этого года ОЮЛ “Национальной волонтерской сетью” в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан запускает «Единую информационную платформу волонтера».

С помощью этой платформы организации смогут найти волонтеров, отправить заявки на проекты и почитать новости о волонтерстве в стране и за рубежом.

Система будет работать в несколько кликов. Пользователь регистрируется как волонтер либо волонтерская организация. Как волонтер, пользователь увидит все проекты, где требуется помощь. А волонтерская организация найдет добровольцев для проектов.

Для контроля качества функционирования проекта будет внедрена рейтинговая система у волонтеров и организаций.

Платформа будет доступна как на десктопах в виде сайта, так и на смартфонах в виде приложения.

Татьяна Миронюк, исполнительный директор «Национальной волонтерской сети»: «Проект «Единой информационной платформы волонтера» решит одну главных проблем, когда те, кто хочет помочь, не знает куда пойти. Мы надеемся, что казахстанские волонтеры смогут быть не только полезными в пределах страны, но и представят Казахстан на мировой арене».