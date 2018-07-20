В соцсетях распространяют ориентировку на второго предполагаемого убийцу фигуриста Дениса Тена.

Полиция Алматы объявила в розыск второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена. Ориентировка появилась в соцсетях, в пресс-службе МВД РК подтвердили подлинность документа.

В сети появилась ориентировка на подозреваемого в убийстве Дениса Тена / Фото Askar Kaimakov/Facebook

МВД РК сообщили, что на розыск второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена ориентирован весь личный состав и другие приданные силы территориальных департаментов внутренних дел.

Полиция разыскивает второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена / Фото предоставлено пресс-службой МВД РК

За совершение убийства разыскивается Кудайбергенов Арман Бурибаевич, 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области.

Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения. Был одет в черную футболку, серые джинсы, обувь черного цвета. Носит солнцезащитные очки.

При получении какой-либо информации о месте нахождения разыскиваемого Министерство внутренних дел просит сообщить в ДВД города Алматы по телефонам: 8 (7272) 54-40-42, 54-40-18, 54-41-00, 54-43-66 или 102.

В 9 утра 20 июля прокурор Алматы Берик Жуйриктаев сообщил, что задержан первый подозреваемый в убийстве фигуриста. Им оказался Нуралы Киясов 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. Он водворён в ИВС. Нуралы Киясов признался в содеянном в присутствии адвоката.

Подозреваемый в убийстве Дениса Тена / Фото предоставлено прокуратурой Алматы

Дело расследуют по статье 99, часть 2, УК РК – «Убийство в группе лиц, совершённое из корыстных побуждений». В прокуратуре отметили, что следственно-оперативная группа состоит из числа наиболее опытных сотрудников МВД и ДВД города Алматы. Задействован весь личный состав департамента. По делу назначены процессуальные прокуроры.

Денис Тен скончался 19 июля 2018 года в результате ножевого ранения, которое ему нанесли злоумышленники, пытавшиеся похитить зеркала с его машины. Больше двух часов его пытались спасти лучшие врачи Казахстана, но спасти его не удалось. Денис потерял слишком много крови и поступил в больницу в состоянии клинической смерти.

Смерть прославленного спортсмена с глубоким прискорбием восприняли в Казахстане и мире. Свои соболезнования выразили многие спортивные, общественные и политические деятели.

Гражданская панихида по Денису Тену пройдёт 21 июля с 10.00 во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы, и с 10.30 на кладбище в посёлке Дружба. Поминальный обед состоится в 13.00.