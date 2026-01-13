Полицейские задержали подозреваемого в убийстве молодой девушки в Шымкенте

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 21-летней жительницы Шымкента, передает OTYRAR.

В поисках был задействован весь личный состав Департамента полиции города. Был усилен контроль на въездах и выездах из города, проведено прочёсывание местности. Подозреваемый обнаружен и задержан в открытой местности на расстоянии около 10 километров от города.

В настоящее время 28-летний житель Шымкента водворен в изолятор временного содержания. Ранее было установлено, что подозреваемый – знакомый погибшей. Мотивы и обстоятельства преступления предстоит установить следствию.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.