«Это не правда»: Соседи о подозреваемом в убийстве 18-летней девушки

Тело без вести пропавшей 18-летней девушки нашли в подвале этого дома.

Ворота сейчас опечатаны. Рядом с местом преступления, лежат перчатки и маски, возможно оставленные судмедэкспертами. Сейчас следователи проводят допрос свидетелей и разбираются в подробностях жуткой трагедии.

Под подозрение правоохранителей попал муж старшей сестры погибшей. Соседи в такую версию следствия не верят. По их словам, обвиняемый в жестоком убийстве — добрый и тихий человек, никогда никого не обижал. В день убийства, говорят очевидцы, не было слышно ни криков, ни шума. О жестоком преступлении соседи узнали после приезда полиции. Сама погибшая переехала из села в Шымкента год назад, училась в университете, так говорят соседи.

Наталья Япаева, соседка:

«Сама погибшая сельская девушка, была простой и скромной. Но, вы знаете, вот это все — это не правда. Не правда все это. Ему было 10 лет, ему кто-то подарил котенка, каким то образом кот упал в туалет. Заставил и отца и мать доставать кота. Это не правда, что он что-то мог сделать с ней. Они очень хорошо жили. У нас окна выходят на их сторону, а их окна в нашу сторону».

Погибшая пропала без вести 3 августа. Родственники обратились к волонтерам.Через два дня безуспешных поисков, семья погибшей написала заявление в полицию. В итоге труп студентки нашли в подвале частного дома, где они проживали вместе с сестрой и зятем. Проводится досудебное расследование по статье «Убийство».

Батырбек Мирзагельдиев, и.о. начальника следственного управления ДП г. Шымкента:

«На установление местонахождения пропавшей были брошены все силы и средства департамента полиции. Ориентировки с ее фотографией опубликованы в СМИ и соцсетях. Но, поиски оказались тщетными. 8 августа примерно в 1:30 ночи в УП Аль-Фарабийского района обратились родственники девушки с сообщением о том, что нашли ее труп в подвале дома. По факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК «убийство». Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит».

В полиции также сообщили, что тело погибшей с признаками насильственной смерти было прикрыто простынёй. Назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемый в убийстве водворен в изолятор временного содержания.