В управлении здравоохранения Туркестанской области заявили, что с начала года случаев обращения с жалобами после лечения у целительницы от бесплодия не было, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Информация о том, что 40 жительниц области поступили в реанимацию после лечения у знахарки, не соответствует действительности. В связи с появлением информации в СМИ, которая носит провокационный характер управление здравоохранения Туркестанской области направило письмо в правоохранительные органы для расследования», — сообщили в ведомстве. Ранее в СМИ вышла информация о том, что 40 жительниц области после лечения у народной целительницы обратились за помощью в Шымкенте.