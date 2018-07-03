В Министерстве юстиции сообщили, что переименование государственных органов Туркестанской области обсуждают в правительстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Все государственные учреждения, в том числе Департамент внутренних дел ЮКО, должны переименоваться, то есть будет ДВД Туркестанской области. Для того чтобы его переименовать, должно выйти постановление правительства, потому что это республиканское государственное учреждение. Республиканские госучреждения переименовываются на основании решения правительства», — сообщили в Минюсте.

По данным ведомства, в настоящее время постановление находится на стадии разработки и проходит согласование в государственных органах.

«Область переименовалась, идут работы по переименованию территориальных подразделений и других государственных учреждений, которые функционируют в этой области», — уточнили в Министерстве юстиции.

Разработчиком проекта постановления о переименовании ДВД ЮКО является Министерство внутренних дел Казахстана.

«Например, о переименовании территориального подразделения ДВД проект постановления правительства разрабатывает центральный государственный орган — МВД, оно публикуется в открытых источниках, затем отправляется в Министерство юстиции для проведения правовой экспертизы. Мы его смотрим, согласовываем, визируем, после этого проходит согласование в ряде других ведомств: в Министерстве финансов, Министерстве национальной экономики и ряде ведомств. Далее проект уходит в канцелярию премьер-министра», — разъяснили в пресс-службе министерства.

Отметим, что в канцелярии премьер-министра проект постановления изучается внутренними отделами.

«Потом проект готовится на заседание правительства, где идет согласование, только после этого подписывает премьер-министр, — добавили в министерстве.

2 июля аким Шымкента Габидулла Абдрахимов рассказал, когда будут созданы новые управления и назначат его заместителей. Ранее Президент Казахстана подписал указ, в соответствии с которым за Шымкентом закрепляется статус города республиканского значения.

«Эта административная единица будет 17-м регионом нашей страны», — сказал Нурсултан Назарбаев, подписывая документ.

Административный центр Южно-Казахстанской области перенесен из Шымкента в Туркестан, Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую область. 20 июня указом Главы государства Габидулла Абдрахимов назначен акимом Шымкента. Возвращение Габидуллы Абдрахимова встретили громкими овациями.