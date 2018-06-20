Новым акимом города республиканского значения Шымкента назначен Габидулла Абдрахимов. Он сменил на этом посту Нурлана Сауранбаева. Представили активу города старого нового главу мегаполиса руководитель администрации президента Казахстана Адильбек Жаксыбеков и премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. Указ о назначении Абдрахимова Г.Р. акимом города Шымкента подписал Президент страны Н. Назарбаев.

Напомним, Нурлан Сауранбаев вступил в должность акима города 7 ноября 2017 года. За семь с небольшим месяцев он успел реализовать массу социально-значимых проектов: «Безопасная дорога в школу», «Благоустройство реки Кошкарата», строительство «Арбата» и сквера «Астана». Кроме того, благодаря его деятельности в Шымкенте больше не осталось грунтовых дорог – все они покрыты гравием. Решен вопрос с освещением улиц, ранее не имевших освещения, завершается строительство пяти новых школ и крупной дорожной развязки, а также начаты работы по реконструкции аэропорта Шымкента.

Габидулла Абдрахимов ранее занимал пост акима Шымкента, правда тогда город имел статус областного центра. 19 августа 2015 года вступая в должность, он пообещал, что город за короткое время изменится к лучшему. И выполнил свое обещание – в Шымкенте полностью обновили систему ирригации, качество дорог стало намного лучше, лично контролировал строительство школ и домов. А также начал грандиозный проект, в который поначалу никто не верил – Шымкент сити. Теперь этот проект интересен серьезным инвесторам.



Габидулла Абдрахимов является уроженцем ЮКО. Владеет казахским, русским, немецким и английским языками. Женат, имеет трех дочерей и одного сына. Градоначальником был назначен в возрасте 40 лет. На это место чиновник пришел с должности заместителя руководителя Администрации президента РК. Габидулла Абдрахимов стал 13-ым акимом Шымкента за годы независимости. А в должности акима мегаполиса – 15-м акимом Шымкента.