Габидулла Абдрахимов

Новым акимом города республиканского значения Шымкента назначен Габидулла Абдрахимов. Он сменил на этом посту Нурлана Сауранбаева. Представили активу города старого нового главу мегаполиса руководитель администрации президента Казахстана Адильбек Жаксыбеков и премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. Указ о назначении Абдрахимова Г.Р. акимом города Шымкента подписал Президент страны Н. Назарбаев.

Напомним, Нурлан Сауранбаев вступил в должность акима города 7 ноября 2017 года. За семь с небольшим месяцев он успел реализовать массу социально-значимых проектов: «Безопасная дорога в школу», «Благоустройство реки Кошкарата», строительство «Арбата» и сквера «Астана». Кроме того, благодаря его деятельности в Шымкенте больше не осталось грунтовых дорог – все они покрыты гравием. Решен вопрос с освещением улиц, ранее не имевших освещения, завершается строительство пяти новых школ и крупной дорожной развязки, а также начаты работы по реконструкции аэропорта Шымкента.

Габидулла Абдрахимов ранее занимал пост акима Шымкента, правда тогда город имел статус областного центра. 19 августа 2015 года вступая в должность, он пообещал, что город за короткое время изменится к лучшему. И выполнил свое обещание – в Шымкенте полностью обновили систему ирригации, качество дорог стало намного лучше, лично контролировал строительство школ и домов. А также начал грандиозный проект, в который поначалу никто не верил – Шымкент сити. Теперь этот проект интересен серьезным инвесторам.

Габидулла Абдрахимов
Габидулла Абдрахимов является уроженцем ЮКО. Владеет казахским, русским, немецким и английским языками. Женат, имеет трех дочерей и одного сына. Градоначальником был назначен в возрасте 40 лет. На это место чиновник пришел с должности заместителя руководителя Администрации президента РК. Габидулла Абдрахимов стал 13-ым акимом Шымкента за годы независимости. А в должности акима мегаполиса – 15-м акимом Шымкента.

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