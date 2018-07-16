В финале ЧМ-2018 сборная Франции одержала победу над командой Хорватии. Пресс-секретарь Президента Казахстана Айдос Укибай рассказал корреспонденту Tengrinews.kz, как Нурсултан Назарбаев следил за ходом турнира.

«На открытие чемпионата мира по футболу президент России Владимир Владимирович Путин специально пригласил Нурсултана Абишевича. Мы были в числе почетных гостей и смотрели первую игру. (…) Если Президент в поездках, то иногда он может пересмотреть игру. Я знаю, что Нурсултан Абишевич следил за чемпионатом. Была сенсационная игра российской команды, и Президент поддерживал их. Он не был ярым болельщиком, но поддерживал их», — сказал Айдос Укибай.

По словам пресс-секретаря, в перерывах между работой Президент обсуждал прошедшие игры, отмечал технику игры той или иной команды. В Администрации Президента отметили, что Нурсултан Назарбаев всегда следит за спортивными событиями, особенно когда в них участвуют казахстанские спортсмены. «Я помню, когда у Геннадия Головкина был бой, тогда было напряжение. Президент очень хотел, чтобы Головкин победил. За боем мы наблюдали в Ташкенте. Он переживал за каждый раунд», — поделился пресс-секретарь.

Также Назарбаев следит за спортивными достижениями Ильи Ильина.

«Знаю, что Глава государства следит за теннисом, потому что он сам любитель. Когда велокоманда выступала, он тоже следил. Он всегда интересуется, смотрит, потому что любит спорт», — добавил Айдос Укибай.

В целом в Администрации Президента активно наблюдали за чемпионатом мира.

«У нас иногда проводятся чемпионаты. Для нас это было актуально, обсуждали, делали прогнозы. По вчерашнему финалу я не могу сказать, за кого болел Президент. Но я знаю, что руководитель Администрации Адильбек Джаксыбеков болел за Францию. Я тоже за Францию», — уточнил пресс-секретарь Назарбаева.

Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля. В турнире приняли участие 32 национальные сборные. Матчи между командами состоялись на 12 стадионах в 11 городах России.