Их, буквально, спасают от шымкентской жары.
В самом солнечном городе страны вот уже несколько недель держится 45-градусная жара. Южное солнце диктует свои условия, причем, как для людей, так и для животных. И если первые могут спасти себя сами: надеть кепку, принять душ или охлаждаться под кондиционером, то о братьях наших меньших в зоопарках заботятся специальные люди.
У тигра по кличке Бек — водные процедуры. Несмотря на то, что двухсоткилограммовый красавец из семейства кошачьих, воды Бек совершенно не боится — резвится, словно маленький котенок. Эти усато-полосатые, по словам сотрудников зверинца, просто обожают купаться. А вот гордые, важные львы, напротив, водные процедуры не приветствуют. Поэтому прохладный душ из шланга для них устраивают крайне редко. Практически не вылезают из воды, пожалуй, только медведи. Установленные в вольерах бассейны, до краёв наполненные водой, в 45-градусную шымкентскую жару для мишек — настоящее спасение.
«Уже несколько недель в Шымкенте держится высокая температура — выше 40-ка градусов. И если нам, людям, жарко, то животным тем более. Для тигров, медведей, пернатых мы два раза в неделю устраиваем освежающий душ. А вот львы, например, не очень любят воду, поэтому мы их купаем реже. Сейчас мы чаще меняем воду в вольерах, чтобы она оставалась прохладной. Мелкие хищники, как, например, енот-полоскун, обожает в ней плескаться — тоже охлаждается. Кроме того, в рацион всех животных мы добавили больше охлажденных овощей и фруктов, что тоже помогает им комфортно перенести наше южное лето», — рассказывает Меруерт Елубаева, заведующая научным отделом зоопарка г.Шымкента.
Комфортно в зоопарке и жирафу Астане. Любимчику жителей и гостей города частенько устраивают душ из шланга. Это зрелище собирает десятки зевак. Не каждый день видишь длинношеее добродушное создание — бегающего по вольеру, смешно вскидывая свои длинные ноги и радуясь струям воды.
С комфортом переносят жаркое лето и обитатели павильона «Ночной мир». Его в городском зверинце открыли всего несколько месяцев назад. Для пушистых шиншилл, необычного кинкажу, черепах, летучих собак и сурикатов созданы все условия. Специальный микроклимат, освещение. Установлен даже кондиционер.
«Павильон «ночной мир» — это уникальное место. Здесь в каждом вольере поддерживается особый микроклимат. Чтобы люди смогли увидеть ночных животных, которых в дикой природе не увидишь, мы меняем им день и ночь с помощью освещения. То есть днем у них темно — и они выбираются из своих укрытий, а ночью мы включаем для них свет, и они спят. А в этом месяце еще и кондиционер пришлось установить, потому что в павильоне стало слишком жарко», — рассказывает сотрудник городского зверинца.
В Шымкентском зоопарке обитают больше 2,5 тысяч животных. И жарко сейчас пожалуй только людям, которые приходят на них посмотреть. Несмотря на изнуряющую жару, шымкентцы наведываются в зоопарк целыми семьями. Даже в полуденный зной.
Анастасия Новикова