Этим архивным фото без одного года полвека. Сделаны они в 1969 году известным журналистом и фотокорреспондентом Николаем Дороговым. На черно-белых фотографиях история электрификации Сузакского района.

Сузакский район (каз. Созақ ауданы) — район Южно-Казахстанской области Казахстана.

Район — один из самых древних, заселённых человеком, о чём свидетельствуют обнаруженные на его территории наскальные изображения эпохи бронзового века, — так называемые Каратауские петроглифы.

Сузакский район Южно-Казахстанской области образован в 1928 году. Административным центром района первоначально было село Сузак. В 1930 году в Сузаке поднялось восстание, после которого административный центр района был перенесён в село Чулаккурган. Шолак корган — так звучит название райцентра нынче.

Сейчас в Сузакский район Туркестанской области ведётся добыча огромных запасов урана, золота и серебра, а также есть каменный уголь и соль. Ведущими отраслями сельскохозяйственного производства района является производство мяса и молока.

Мало, кто помнит, но когда-то в районе не было электричества и ее активно стали проводить в году. Как это было можно увидеть на архивных фотографиях Николая Дорогова. Может кто-то и узнает себя.

Ирина Казорина