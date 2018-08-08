В Сузакском районе 8-летний мальчик по неосторожности застрелил свою 10-летнюю сестру.

Дети приехали на летние каникулы в село Сызган, во время игр они заметили висящее на стене ружье и, пока взрослые не видят, решили проверить его мощь.

Выйдя на улицу, 8-летний мальчик начал стрелять из ружья и попал снарядом в 10-летнюю сестру, в результате от полученных травм девочка скончалась по дороге в больницу.

В целях выявления и конфискации незаконного оружия ДВД Туркестанской области проводит различные мероприятия. В течение четырех дней на территории области, то есть, 30 июля и 2 августа проверено более 5 тысяч владельцев оружия. В результате 10 единиц оружия изъято из незаконного оборота, сдали добровольно — 13.

Жанар Есенбекова