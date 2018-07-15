Процесс подготовки обсудили главы военных ведомств двух стран.

Это первый визит в нашу страну главы военного ведомства Узбекистана. На повестке дня — перспективные направления сотрудничества между соседями в сфере обороны. Министры обсудили ход подготовки к предстоящим совместным военным учениям, передает МИА «Казинформ»

«Я рад вашему визиту в Казахстан. И визит действительно военный. Потому что мы открываем начало военных учений. Вторая фаза будет проходить в Узбекистане. Думаю, это только начало. Со временем перейдём к более масштабным учениям», — считает министр обороны Республики Казахстан Сакен Жасузаков.

Глава военного ведомства Узбекистана поблагодарил коллегу за теплый прием и отметил, что проведение регулярных встреч придает высокий импульс взаимоотношениям двух армий.

После стороны подписали ряд документов о сотрудничестве в оборонной сфере.

Напоследок министру обороны Узбекистана продемонстрировали, в каких условиях готовят будущих офицеров казахстанской армии. Гости увидели учебные классы, где ежедневно свои боевые навыки оттачивают воспитанники военно-инженерного института.

В рамках официального визита узбекская делегация посетит и другие военные объекты и примет участие в активной фазе совместного тактико-специального учения «Ерік дала».