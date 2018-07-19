На пресс-конференции по итогам заседания Правительства министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о формировании перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и пакета медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

Как сообщил Е. Биртанов, в рамках исполнения поручения, данного Главой государства Н. Назарбаевым в Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», Министерством здравоохранения совместно с заинтересованными государственными органами разработаны новые подходы к формированию перечня ГОБМП и пакету медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

«Мы в этом году пересмотрели подходы к формированию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и пакета ОСМС. Суть его заключается в том, что для всех граждан Казахстана, постоянно проживающих иностранцев, также для оралманов будет доступен единый пакет бесплатных медицинских услуг за счет государства. Все, что не входит в объем гарантированной бесплатной медицинской помощи, граждане смогут получать, став участниками обязательного социального медицинского страхования, то есть в пакет ОСМС будут включаться бесплатные услуги сверх гарантированного объема», — сообщил министр.

По его словам, развертывание новой модели ГОБМП будет осуществлено одновременно с введением системы ОСМС в 2020 году. В рамках новой модели, будут определены четкие границы обязательств государства по ГОБМП и дальнейшим обеспечением политики, направленной на профилактику и приоритетное развитие ПМСП.

ГОБМП для всех категорий граждан включает скорую помощь и санитарную авиацию, первичную медико-санитарную помощь, экстренную стационарозамещающую и стационарную помощь, а также паллиативную помощь (подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов).

ГОБМП для лиц с социально-значимыми заболеваниями, хроническими заболеваниями, подлежащими динамическому наблюдению включают консультативно-диагностическую помощь, амбулаторное лекарственное обеспечение, плановую стационарозамещающую и стационарную помощь, а также медицинскую реабилитацию при туберкулезе.

Пакет ОСМС (для застрахованных) предполагает консультативно-диагностическую помощь (профилактический осмотр здоровых взрослых, специализированные осмотры детей, дорогостоящие лабораторные услуги: гормоны, витамины, онкомаркеры, антигены, ПЦР, дорогостоящие диагностические услуги: КТ, МРТ и т.д.), амбулаторное лекарственное обеспечение при заболеваниях, сверх ГОБМП, стационарозамещающую помощь, плановую стационарную помощь, при заболеваниях, сверх ГОБМП, медицинскую реабилитацию взрослым и детям по профилям: кардиология, кардиохирургия, неврология, нейрохирургия, травматология и ортопедия.

В ГОБМП медицинская помощь будет предоставляться каждому человеку при экстренных и неотложных состояниях, а также по заболеваниям, имеющим важное значение для всего общества.

«Наша задача в том, чтобы сохранялся принцип социальной справедливости и минимальных социальных гарантий, поэтому основное отличие в новой модели ГОБМП в том, что всем гражданам Казахстана, независимо застрахован он или нет, будет открыт доступ к базовым медицинским услугам, необходимым для сохранения качества жизни и здоровья. А именно, это полное бесплатное обеспечение медико-санитарной помощью, то есть граждане Казахстана в рамках ГОБМП могут выбрать своего участкового врача и получать обслуживание по месту жительства у врача общей практики», — сказал Е. Биртанов.

Кроме того, как уточнил министр, в пакет входят некоторые виды обследования консультативно-диагностических услуг при основных хронических заболеваниях, которые требуют динамического наблюдения и более пристального внимания врачей.

«Это важно, потому что такие важные заболевания как сахарный диабет, онкология, туберкулез и многие другие заболевания будут находиться под полным наблюдением врачей общей практики, также и узкие специалисты смогут безвозмездно оказывать свою помощь. В объем также включается вся экстренная помощь: это вызовы скорой помощи, санитарная авиация, а также стационарное лечение в больницах при экстренных показаниях», — отметил Е. Биртанов.

Наряду с этим, в новую модель ГОБМП включена плановая медицинская помощь при социально-значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих динамического внимания.

«Мы включаем для застрахованных возможность бесплатных профилактических осмотров, то есть человек может пройти профилактический осмотр и санаторно- курортное лечение, то есть медицинскую реабилитацию. К сожалению, в рамках сегодняшней модели мы не могли охватить всех, однако в рамках ОСМС такие услуги будут предоставляться», — сказал он.

В завершение министр отметил, что новый пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи конкретизирован, однако все минимальные социальные стандарты будут сохранены.