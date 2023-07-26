Шымкентские танцоры покорили судей на Грузинском фестивале танцев

В Международном танцевальном фестивале, который проходил в городе Батуми, своим ярким зажигательным выступлением покорили малышки из Шымкента.

Отметим, что дети на одной сцене боролись за звание лучший с виртуозными танцорами с разных стран и городов Грузии. Артисткам пришлось изрядно поволноваться, ведь судьи оценивали каждую деталь это и исполнительское мастерство, техника исполнения движений, композиционное построение номера, соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей, сценическая культура, артистизм, оригинальность, раскрытие художественного образа.

«Шымкентские танцоры могут и умеют удивлять», отметила нашим журналистам руководитель коллектива Анастасия Геуркова. Ради наград и званий, и для того, чтобы организаторы и судьи увидели масштаб и подготовку, дети тренировались в любое свободное время. А изюминкой стали необычные костюмы, которые потребовали не малого труда для перевозки.

«На этот конкурс наша команда из 2-х групп разной возрастной категории привезла 6 красочных танцевальных номеров. Мы готовились к этому конкурсу на протяжении полугода. Шымкент удивил своей грациозностью, яркостью, красочность номеров, продуманность до мелочей. Очень удивило судей -довольно объемные атрибуты для танца, которые мы не поленились привезти их из нашего солнечного Шымкента. Мы были готовы на все, ради победы. Нашли выходы, как их привезти. Потому что были небольшие проблемы с их перевозкой через авиалинии», — говорит директор и руководитель «Нappy step».

Сами танцоры с улыбкой отмечают, что искали места в чемоданах для всех своих медалей и грамот. Каждый танцевальный номер, который был представлен на суд зрителей обязательно содержал элементы гимнастики и сложные поддержки. Но, более удивителен возраст участниц коллектива, самым маленьким по года.

«Могу смело отметить, что это был успешный дебют для танцевальной команды. В родной и любимый Шымкент, мы привезли сразу несколько мест. Первое место взял наш необычный номер «Желтые ботинки», и еще один жгучий и необычный танец «Дикие Амазонки» -1 место / 4-7 лет затем «Алиса в стране чудес» — 2 место, «Пламенное танго» -3 место, «Мама-пати» — 3 место, «Жадина» — 3 место. Мы покорили их яркими костюмами. Замыслом в каждом танце, дополнениями для образов – атрибутами. Что хотелось бы отметить, подготовка наших танцоров была на высшем уровне. Мы не подвели нашу страну и наш город. Теперь мы стали намного смелее и уверены, что в следующий раз мы обязательно привезем Гран –При», — говорит Анастасия.

«Мы считаем ради этого стоит: творить, путешествовать и заниматься тем, что ты любишь!», — отмечают сами артистки.

Теперь коллектив вернулся в родной город для того, чтобы придумать и начать репетировать новый номер, который обязательно покорит сердце судей на следующем конкурсе.