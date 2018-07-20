В рамках поездки в Шымкент первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев посетил коррекционный ясли-сад «Айгерим» для детей с ограниченными возможностями.

Отметим, детский сад построил для города предприниматель Кайрат Молдасеитов. Новый детский сад рассчитан на 50 мест. Здесь созданы все условия для реабилитации детей с различными диагнозами, работают с ними высокопрофессиональные специалисты-реабилитологи.

По словам руководителя учреждения, к ним уже поступило 55 заявлений от родителей о приеме их детей в этот детский сад.