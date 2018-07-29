Предгорные пастбища жителей сельского округа Алатау оказались застроенными коттеджами и зонами отдыха, к тому же возведенными без охранной зоны, впритык к горной реке Сайрамсу, пишет kazpravda.kz

Было ваше – стало наше

Кто не был лет эдак 5 в ущелье Бургулюк, может решить, что перепутал дорогу и случайно не туда заехал. Предгорье, в котором когда-то из капитальных строений был разве что спальный корпус санатория «Бургулюк», полностью застроено. Коттеджи, дома, зоны отдыха буквально оккупировали реку Сайрамсу, доступ к которой практически полностью перекрыт.

По мере увеличения темпов строительства в охранной зоне в сельском округе Алатау разгорается земельный конфликт. Местные жители считают, что их неправомерно лишили пастбищ и даже мест захоронения, передав территории в собственность людям со стороны.

Жалобы и заявления идут в полицию и прокуратуру, акиматы, Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции. Проверки и ответы, которые селяне получают по их итогам, не в состоянии успокоить людей и только накаляют страсти, заставляя снова и снова копаться в поисках истины.

Жители сельского округа Алатау, а это 10 аулов с населением порядка 10 тыс. человек, как и все крестьяне, чьи колхозы и совхозы на заре независимости расформировали, получили в свое время земельные наделы. Более 10 лет назад селяне решили соз­дать сельский потребительский кооператив, объединив 4 094 га пастбищных земель в коллективную собственность, а сады, поливные и богарные земли оставить в частной собственности.

Это значило, что отныне каждый житель мог пасти домашний скот там, где ему заблагорассудится, не переживая, что корова или лошадь перешагнет межу и станет щипать траву на земельном наделе соседа.

Сказано – сделано. 16 мая 2006 года в органах юстиции зарегистрировали СПК «Игилик». Первый председатель сельского потребительского кооператива Мырзахмет Омаров и аким сельского округа Алатау по каждому аулу составили детальную карту-схему с указанием пастбищ, переданных СПК «Игилик», закрепив их соответствующими печатями и подписями. Районный аким 5 июня 2006 года подписал постановление № 323 о передаче СПК «Игилик» 4 094 га пастбищ в аренду сроком на 15 лет.

Председателю сельского потребительского кооператива Мырзахмету Омарову предстояло оформить соответствующие государственные акты на эти земли. Однако следующий председатель хватается за голову.

– Посмотрите, вот это все, что мне удалось найти среди документов, когда меня избрали председателем сельского потребительского кооператива, – Галымжан Ибрагимов раскладывает на столе бумаги. – Здесь детальная карта-схема с указанием пастбищ, переданных СПК «Игилик» после объединения. От нее мы и исходим, требуя вернуть наши земли. Ну не считать же документами вот эти бумажки, которые, видимо, преподносились наиболее любопытным односельчанам как государственные акты на землю?! Они распечатаны без титульной страницы, живая печать слегка смазана, нет ни подписей, ни даты оформления. Теперь понятно, почему их отказывались регистрировать в органах юстиции.

Галымжан Ибрагимов возглавил СПК «Игилик» 3 года назад. Бывший сотрудник уголовного розыска, выйдя на пенсию, вернулся в родной аул, жители которого только и говорили что о потерянных пастбищах. Уже беглый просмотр ряда документов вызвал профессиональный интерес следователя.

– Я считаю, кто-то умышленно это сделал, чтобы потом людей лишить их пастбищ, мотивируя это тем, что они своевременно не оформили государственные акты на землю, как это положено по закону, – говорит Галымжан Ибрагимов. – В июне 2011 года первый заместитель руководителя отдела земельных отношений Толебийского района Амантай Сейткулов направил письмо акиму Толебийского райо­на, проинформировав его о том, что СПК «Игилик» не использует пастбищные земли. И предложил вернуть их в земельный фонд района, что и сделали незамедлительно, как говорится, без суда и следствия. Людям об этом даже не сообщили.

Идите в… суд!

О том, что пастбища изъяты, жители сельского округа Алатау узнали почти случайно. Вернее, сначала увидели, что на этих землях началось строительство, а потом уже выяснили, что акимат­ лишил их пастбищ. А потом поползли разговоры о том, что якобы некоторые собственники пастбищ оформили на себя государственные акты на эти земли, чтобы затем продать их. Вот только сами люди об этом ничего не знали.

К примеру, Серик Жуманов изначально получил в качестве земельного надела 2,5 га пастбищ, но от его имени под строительство элитной зоны отдыха в ущелье Бургулюк продано 8,6 га. Ержан Тезеков якобы продал 3,8 га. Есимхан Утебаев, как выяснилось, и вовсе продал 2 земельных участка площадью 9 и 7 га. Узнав, что кто-то за их спиной оформил документы, люди обратились за разъяснениями к председателю СПК, а тот в свою очередь – в акимат, полицию и прокуратуру.

Разгорелся нешуточный скандал. Чтобы его погасить, решено было даже на год ввести мораторий на пастбищные земли, чтобы разобраться, кому принадлежит изъятая территория, кто прав, а кто, возможно, и виноват.

– Первое заявление в Толебийское РОВД я направил еще в 2015 году, – рассказывает Галымжан Ибрагимов. – Дальше полиции оно так и не продвинулось. Досудебную проверку постоянно приостанавливают, шлют во все инстанции отписки, советуют нам судиться в гражданско-правовом порядке. Между тем, на мой взгляд, налицо все признаки мошенничества. Людей, от имени которых продали земельные участки, даже потерпевшими отказываются признавать.

На мое предложение встретиться и получить комментарий следователь Толебийского РОВД Есболат Курманбаев ответил: «Не сегодня!» На вопрос «Когда?» последовал столь же лаконичный ответ: «Я вам позвоню на днях». Жду который день.

Неразговорчивым оказался и заместитель прокурора Толебийского района. Галымжан Кудайкулов сослался на то, что встречу со мной он должен «согласовать с областной и даже Генеральной прокуратурой». Согласовывает до сих пор.

Я таки нашла в этот день чиновника, который согласился обсудить интересующую меня тему. Им стал заместитель акима Толебийского района, а по совместительству председатель районной земельной комиссии Сержан Дюсебаев.

– Люди говорят, что им выдали фальшивые государственные акты на землю, возможно, их действительно обманули, – комментирует ситуацию Сержан Дюсебаев. – Вот был у нас случай. Начальник кадастрового отдела Тургымбек Жеткеров осужден на 5 лет за махинации с землей. И потом люди решили оставить пастбища в коллективной собственности, а постановление-то акима в силе! Вот они приходят и оформляют свои пастбища в частную собственность. В Алатауском сельском округе земля сейчас дорогая, до 15 тысяч долларов за 10 соток! Им советуют оформить и продать! Но люди говорят, что этого не делали. А если они не делали, надо немедленно обращаться в суд, в полицию. Если кто-то от моего имени продаст землю, я немедленно обращусь в силовые структуры.

Нокаут редактора

В начале июля в Толебийском районе сменился аким. Представить нового акима приехал глава области Жансеит Туймебаев. Жители сельского округа Алатау, утверждающие, что никак не могут попасть на личный прием и рассказать о своей проблеме, решили воспользоваться ситуаци­ей. В Ленгер делегировали Галымжана Ибрагимова и его помощника. Узнав, что встреча предстоит в актовом зале второго этажа, непрошенные гости заняли места на галерке.

Вскоре сотрудники районного акимата попросили их покинуть зал, настаивая на том, что под­нимать застарелый конфликт – не место и не время. Ходоки наотрез отказались уходить, твердо решив достучаться до областного руководства. Постепенно зал, откуда сначала вышли начальники отделов акимата, за ними журналисты и представители общественности, приглашенные на представление нового акима района, опустел.

– Уже выйдя из зала, в какой-то момент я услышала шум и поняла, что представителей СПК «Игилик» хотят закрыть в зале, чтобы они не смогли подняться на 4-й этаж, куда в спешном порядке перенесли встречу с акимом области, – рассказывает редактор районной газеты «Аймак тынысы» Ляззат Асанова. – Не раздумывая, я стала стучать в дверь, которая уже оказалась запертой изнутри. Когда дверь все же открыли, я увидела, что Галымжану и его помощнику скручивают руки и выталкивают из зала. Я потребовала прекратить безобразие.

Журналист утверждает, что именно в этот момент аким одного из поселков начал оскорбительно выражаться в ее адрес. И тогда она включила телефон и начала прямую трансляцию в Facebook. Чиновник силой выхва­тил телефон, нанеся женщине удар и сбив ее с ног. Ляззат упала на кафельный пол навзничь, разбив голову. Уже падая, она видела, как ее обидчик передает кому-то вырванный из рук телефон.

– Я не ожидала такого поворота событий, поэтому не успела даже сгруппироваться при падении, – говорит Ляззат Асанова. – Никто из присутствовавших не заступился за меня. Вместе с оператором одной из телекомпаний Ерланом Туралиевым мы помчались вниз, чтобы забрать телефон. На первом этаже неожиданно для самой себя я столкнулась с акимом области. Надо отдать должное ему, увидев меня возбужденной и с разбитой головой, он остановился и поинтересовался, что случилось. Более того, выслушал меня и даже распорядился вызвать «скорую».

Ляззат провела в больнице 8 дней. Признается, что и сейчас ее мучают головные боли, хотя она уже вышла на работу. В ее руках точно такой же телефон, как был у нее до инцидента в акимате, только абсолютно новый. Его в больничную палату принес тот самый чиновник, утверждая при этом, что телефон редактора он не только не брал, но даже в глаза его не видел. Она сразу же после инцидента в акимате написала заявление в полицию, но в итоге пошла на примирение.

– Я пошла на примирение исключительно потому, что меня сильно уговаривал бывший аким района, упирая на то, что я медиа­тор и сама должна показать людям пример подобного решения конфликтов, – объясняет Ляззат Асанова. – Сейчас я бы этого ни за что не сделала. Можно сказать, в тот момент я находилась в безвыходном положении. Я не хотела перечить Бухарбаю Парманову. Возможно, это следствие нашей ментальности. На новую должность его тогда еще не назначили, он просил этим скандалом не портить ему карьеру.

Дом на костях

После собрания, на котором был представлен новый аким района, Жансеит Туймебаев выслушал людей, прибывших из сельского округа Алатау. Посмот­рел документы и распорядился создать комиссию, которая проведет проверку и разберется, как получилось, что из 4 094 га пастбищ у жителей сельского округа, бывших на момент создания СПК «Игилик», сегодня осталось только 2 882 га. Это главный вопрос, который волнует селян, большинство из которых живет за счет занятия животноводством.

Эти 2 882 га пастбищных земель СПК «Игилик» получило по конкурсу в 2013 году после обращения сельского акима с просьбой вернуть селянам пастбища. С 2010 года согласно Земельному кодексу РК приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, возможно только на торгах (конкурсах, аукционах).

Площадь пастбища заметно сократилась, земельные карты-схемы 2006 и 2013 годов уже не совпадают. Более того, крестьяне не досчитались пастбищ в районе ущелий Бургулюк, Ак-Мечеть, Тау-Самалы, оказавшихся сплошь и рядом застроенными.

Местных жителей волнует еще один вопрос, связанный с передачей в частную собственность земель сельского округа Алатау. Люди утверждают, что столкнулись с настоящим кощунством: под застройку переданы бывшие места захоронений, возможно, даже имеющие значение для истории страны. Якобы новые землевладельцы даже умудрились стать собственниками кладбищ, а кое-где перекрыли доступ к ним. Возможно ли такое в принципе, я тоже решила выяснить в акимате Толебийского района.

Мой вопрос застал Сержана Дюсебаева врасплох, хотя он не стал отрицать, что ему тоже приходилось слышать, что якобы где-то при строительстве на поверхность «вышли» человечес­кие кости. Я предложила вмес­те поехать в Бургулюк, чтобы проверить, так ли это на самом деле или это всего лишь досужие вымыслы злопыхателей, раздувающих земельный конфликт до вселенских масштабов.

Местный житель Накипбек Кудайбергенов сразу же повел на участок, где работал экскаватор, рассказывая, что несколько месяцев назад здесь нашли захоронение примерно от 30 до 40 человек. Кости собрали в кучу и перезахоронили на кладбище аула Екпинды. Имам Темирлан прочитал молитву.

Но даже это не остановило стройку на том месте, где, по предположению ученых, находилось погребение огузов – средневековых тюркских племен, живших до XI века в степях Центральной Азии и Монголии.

Стоило сделать пару шагов по свежевыкопанной земле на краю участка с уже практически готовым домом, как все буквально оторопели, увидев одну за другой человеческие кости.

Молодой человек, представившийся братишкой собственника участка, нервно размахивал руками, требовал покинуть его территорию, хотя мы и без того находились за пределами забора.

– Если кости человеческие, как можно строиться и жить?! – так отреагировал на мое недоумение Сержан Дюсебаев. – Собственник земли должен к нам обратиться, я об этом не знал. Говорили, якобы в Косагаше кладбище продали. Сельский аким же не может на конкурс выставить места захоронения?!

– Мы требуем, чтобы нам вернули наши пастбища и наши сакральные места, – настаивает Галымжан Ибрагимов. – Пусть государство компенсирует застройщикам их расходы, а виновные понесут наказание. Я взял в архиве списки землепользователей, получивших наделы на наших землях. По моей информации, выдано 272 земельных акта. Некоторые фамилии в этом реестре встречаются по 5 и более раз. Эти люди, среди которых есть хорошо известные в области граждане, стали обладателями от нескольких соток до нескольких гектаров земли в курортной зоне. Многие уже успели построить здесь капитальные строения, что категорически запрещено.

Беспокоит жителей сельского округа Алатау и то, что прошло уже более 3 недель с тех пор, как аким области распорядился соз­дать комиссию по рассмотрению земельного спора, а в районе так никто и не появился…

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