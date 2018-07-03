В канун 20-ти летнего юбилея Астаны на ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» — Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе — осуществлен прием сырья на новую установку каталитического крекинга RFCC.

С этого момента начинается завершающая стадия пуско-наладочных работ – комплексное опробование технологических установок в рамках стратегического проекта «Модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ».

До приема сырья проведена большая подготовительная работа: завершены пуско-наладочные работы на объектах общезаводского хозяйства – установки водоподготовки, сжатого воздуха КИП, производства азота, производства пара и др.; завершены индивидуальные испытания на технологических установках, прием энергоресурсов, сушка реакторно-регенераторного и реакторных блоков и после тщательной проверки всех узлов, блоков и технологической системы в целом принято решение о приеме сырья на главную установку каталитического крекинга RFCC и подключение установок Merox, Prime G+, Claus, PSA-2.

Установка каталитического крекинга RFCC мощностью 2 млн. тонн сырья в год, спроектирована и построена по технологии компании UOP (USA), являющееся «сердцем» Комплекса. Установка предназначена для переработки тяжелых нефтяных остатков с получением ценных высококачественных продуктов, таких как сжиженный газ, бензин и легкий газойл» В целом, в рамках второго Этапа проекта модернизации Шымкентского НПЗ построены следующие технологические установки:

— установка каталитического крекинга RFCC; — установка очистки углеводородных газов Merox;

— установка гидроочистки бензина Prime G+; — установка производства серы Claus;

— установка очистки водорода PSA-2. Ввод в эксплуатацию данных установок позволит увеличить глубину переработки на заводе, также существенно возрастет производство автомобильных топлив – бензина и дизеля, соответствующих по качеству экологическим классам К4 и К5.

Завершение проекта модернизации Шымкентского НПЗ планируется в сентябре 2018 года.