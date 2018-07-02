Как-то так исторически сложилось, что к налогам народ всегда относился негативно и воспринимал их как принудительные, а поэтому обидные поборы государства. А мытари, то есть сборщики налогов, еще с древнейших времен были, мягко говоря, весьма непопулярными в среде своих сограждан. Как бы то ни было, нравится нам это или нет, налоги – явление неизбежное, неотвратимое и необходимое не только государству. Из наших налоговых отчислений складывается бюджетная казна, а эта копилка в первую очередь пополняется для нас, рядовых налогоплательщиков.

Исчислением и взысканием налогов с юридических и физических лиц у нас занимается управление государственных доходов, разделенное по четырем районам Шымкента – Абайскому, Аль-Фарабийскому, Енбекшинскому и Каратаускому. Налоговый кодекс – это обширный и сложный для неподготовленного человека документ, и без компетентного «лоцмана», который провел бы через рифы налогового законодательства, мне было не обойтись. За комментариями я обратилась к Жулдуз Бакеновне Бейсенбаевой, руководителю отдела администрирования непроизводственных платежей Управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району города Шымкента.

Отправляясь на интервью в налоговое учреждение, я втайне рассчитывала заодно и заплатить все налоги, которые с меня причитаются за этот год. Думала, убью двух зайцев сходу – без хлопот и очередей. Оказалось, что с платежами торопиться рановато. Но, все по-порядку.

Выяснилось, что каждый гражданин, то есть, физическое лицо, должен ежегодно оплачивать три вида налога — имущественный, земельный и транспортный (если, конечно, какой-либо транспорт у вас имеется). Это, не считая тех налогов, которые у вас удерживают автоматически из заработной платы.

Начнем с налога на имущество. Согласно букве закона, “объектом обложения налогом на имущество физических лиц являются находящиеся на территории Республики Казахстан жилища, здания, дачные постройки, гаражи и иные строения, сооружения, помещения, принадлежащие им на праве собственности”. У каждого из нас что-то из перечисленного, несомненно, в собственности имеется. Например, у вас есть приватизированная квартира — это и есть ваше недвижимое имущество, за которое надо платить. Вы там проживаете не в одиночестве, а вместе с супругой (ом), родителями и детьми. Они тоже по договору о приватизации совладельцы этой квартиры, значит, и долевое участие в выплате налога должны принять — по взаимному согласованию. В Законе так и указано: «…плательщиком налога может являться один из собственников данного объекта налогообложения, указанный собственниками в заявлении на осуществление государственной регистрации права собственности на такой объект». В общем, платить должен «главный уполномоченный» всей семьи.

Сейчас налоговая служба напряженно занимается определением стоимости вашего имущества, от нее будет зависеть размер налога. По каким параметрам будет оцениваться ваша собственность? Туда входит и стоимость имущества для целей налогообложения, и базовая стоимость одного квадратного метра жилья, и полезная стоимость жилища, и коэффициент физического износа, и коэффициент зонирования (т.е. в зоне какого комфорта находится ваше жилище — в городе или присоединенном к городу ауле). Главное, этот имущественный налог, начисленный за период прошедшего 2017 года, вы будете обязаны заплатить до 1 октября нынешнего года. Квитанции вам доставят, либо включат в общий коммунальный счет. Платить можно и в кассах налоговой службы, и через портал “электронного правительства”, и через терминалы, мультикассы, отделения Казпочты или в банках второго уровня – как кому удобно. Никаких других бумаг, кроме документа, удостоверяющего личность, с собой нести не обязательно.

В налоговом законодательстве особо оговорены группы граждан, которые налогом на имущество заслуженно не облагаются или имеют значительные льготы. Это — Герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий “Халык каhарманы”, “Казакстаннын Енбек Ерi”, награжденные орденом Славы трех степеней и орденом “Отан”, многодетные матери, удостоенные звания “Мать-героиня” и еще несколько категорий. В том числе: участники и инвалиды ВОВ, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Советского Союза за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей на период до достижения ими 18-летнего возраста. Этот льготный список довольно внушителен, всех не перечислишь, поэтому, если у вас есть заслуги перед Отечеством или вы одинокий “отдельнопроживающий” пенсионер, инвалид — возьмите на себя труд ознакомиться с полным текстом налогового Кодекса РК.

Что касается земельного налога, то он как бы входит в “один флакон” с налогом на имущество. Ваш дом (дача, квартира, иные строения) стоит на земле. Если дом многоквартирный – налог будет разбиваться на количество жильцов. К тому же, будет облагаться налогом и вся прилегающая к дому территория. Налоговая ставка для физических лиц на землю в Казахстане разная, в зависимости от того в каком населенном пункте вы проживаете. Если это мегаполисы, вроде Астаны и Алматы, то базовый налог будет 0,96 тенге за квадратный метр, если живете в крупных городах, таких как Караганда, Павлодар, Актау, Тараз, Уральск, Шымкент – ставка чуть ниже, 0,58 тенге. В городах районного значения 0, 19, в поселках уже 0, 13, а селах, аулах 0,9. Исчисление налогообложения по районам одного города сейчас практически одинаково. Подробности исчисления земельного налога на конкретную землю вам могут дать только специалисты Управления государственных доходов.

Теперь о транспортном налоге. Все граждане, имеющие хотя бы один транспорт, обязаны за него заплатить до 31 декабря каждого года. Независимо от выписанных доверенностей или передоверенностей на вождение другим лицам. Вы – собственник, и этим все сказано. По закону, “объектами налогообложения являются транспортные средства, за исключением прицепов, зарегистрированные и (или) состоящие на учете в Республике Казахстан”. Туда не входят: карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше, специализированные медицинские транспортные средства, морские суда, зарегистрированные в международном судовом реестре РК и специализированные автомобили, являющиеся объектом обложения налогом на имущество. Легковые автомобили, являющиеся вашей собственностью, облагаются налогом в соответствии с величиной объема двигателя (в кубических сантиметрах). То есть, если у вас машина скромная, с объемом двигателя до 1 100 куб. см включительно — вы платите налоговую ставку в размере одного месячного расчетного показателя (МРП). Если свыше 1 1 500 – уже 2 МРП, свыше 2000 – 3, свыше 3 000 до 4 000 – 15. Ну а если, допустим, у вас шикарный джип с объемом движка свыше 4 000 куб. См, то и налоговая ставка будет “шикарная”, в 117 расчетных показателей. Напомним, что МРП у нас сейчас 2 405 тенге. Все по-справедливости.

Среди автомобилистов тоже есть категории собственников автотранспорта, не облагаемые транспортным налогом или имеющие льготы. Это та же группа заслуженных граждан, перечисленная в связи с налогом на имущество, только здесь в законе подчеркивается: снятие налога распространяется только на одно транспортное средство.

Платить налоги – это долг каждого гражданина страны. Это один из постулатов Конституции. Ну, а если у какого-то индивидуума гражданского самосознания явно не хватает? “Тогда такого неплательщика ждут принудительные меры воздействия, – говорит Жулдуз Бейсенбаева. — Конечно, в этом случае процедура взымания налога может затянуться, с должником станут неопределенное время работать судебные исполнители, но все равно уплаты налога никто не избежит. Кому понравится, если все его банковские счета будут заблокированы, или до расчета с государством должник не сможет покинуть пределы страны? К тому же , после определенного срока уклоняющемуся гражданину перекроют все возможные манипуляции с имуществом, то есть свою, допустим, квартиру или машину он уже не сможет ни продать, ни обменять. Это, к сожалению, карательные, но вынужденные меры”.

До 1 июля текущего года Управление государственных доходов должно закончить расчет налогов для каждого налогоплательщика. В операционные залы налогового Управления потянется несметное количество сознательных масс, желающих вручить свою налоговую лепту государству. И здесь изнурительных очередей не избежать, ибо штат работников налоговой службы будет работать в авральном режиме. В этом контексте и высказала свои пожелания опытный налоговый работник Диля Махамбетовна Алтаева, главный специалист отдела обработки информации. “Нам было бы намного легче, если бы население быстрее шло в ногу с веяниями цифрового века. Ведь сейчас можно, не выходя из дома, через компьютер, и узнать размер своего налога, и тут же его оплатить… Пока это только мечта”.

От налогов можно бегать долго и упорно, но далеко не убежите. К тому же, за это время, проведенное в играх “в прятки” с налоговой службой, вам “натикает” такая пеня… Лучше сразу сдавайтесь, честно выполняя свой гражданский долг.

Елена Летягина