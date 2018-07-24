Назарбаев поздравил президента Узбекистана

Телефонный разговор состоялся между Нурсултаном Назарбаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает сайт Акорды.

Президент Казахстана поздравил своего коллегу с днем рождения.

«Президент Казахстана пожелал Президенту Узбекистана крепкого здоровья, благополучия и новых успехов. Лидеры с удовлетворением отметили поступательное развитие двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, а также расширение кооперационных связей в Центральной Азии», — отмечает пресс-служба Главы государства.