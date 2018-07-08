Назначены новые руководители департаментов уголовно-исполнительной системы города Шымкент и Туркестанской области, передает пресс-служба МВД Казахстана.

Заместитель министра внутренних дел РК генерал-майор полиции Берик Бисенкулов представил новых руководителей личному составу департаментов уголовно-исполнительной системы по городу Шымкент и Туркестанской области.

Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан на должность начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Шымкенту назначен полковник юстиции Атэльбек Досмагамбетов.

Досмагамбетов окончил Свердловский юридический институт РФ. Ранее занимал должность начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Южно-Казахстанской области.

Начальником Департамента уголовно-исполнительной системы по Туркестанской области назначен полковник юстиции Талгат Абдранбаев, ранее работавший начальником Оперативного управления Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Абдранбаев окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК. Заместитель министра внутренних дел Берик Бисенкулов пожелал новым руководителям департаментов уголовно-исполнительной системы плодотворной работы.