На бездействие властей и полицейских жалуются жители Арыси. А все дело в том, что на протяжении долгого времени их обращения в акимат и лично к главе города игнорируются .

По улице Казыбек-би идет бойкая торговля бахчевыми. Продажа арбузов здесь вне закона. И оборачивается постоянными заторами, нарушениями правил дорожного движения и ежедневными горами мусора на улице.

«Во-первых, видите сколько тут торговцев, они закрывают наши дома. Сюда даже «скорая помощь» заехать не может. Мы столько раз об этом говорили, а толку нет! А жаловаться повторно в акимат, нет уже желания, да и не верим, что они хоть что-то смогут сделать! » — говорит Рауан Изабеков, житель города Арысь.

Торговцы же уверяют, что аким Арыси лично собирал их и дал разрешение временно там работать, пока не найдут подходящее место.

На сход жителей пришли представители акимата и сотрудники городской полиции, которые спешно дали указание: убрать торговые ряды с проезжей части. В результате чего и разгорелся скандал. Торговцы уверяют, что идти им некуда!

«Нас аким собирал, и сказал, что пока мы не найдем место, куда вас перевести — стойте здесь. А куда мы пойдем? Как нам кормить детей, у нас кредиты. Когда было собрание, нам сказали пока работайте. Да, мы тут стоим незаконно, но, те места, которые нам предлагают прибыли не приносят, туда люди не ездят. Мы не мусорим тут, убираем все за собой! Почему жалуются люди, я не знаю! Мы не собираемся отсюда уходить, что нам делать? Аким знает, что мы тут стоим», — говорит Амирбекова Гульдахан, продавец бахчевых.

На улице Казыбек-Би мы насчитали десятки торговых точек, где продают арбузы и дыни. Торговцы уверяют, что сдают регулярно по 400 тенге службе СЭС, за что они не знают, и не получают квитанции об оплате. В городском отделе предпринимательства уверяют, что ситуацию исправят, только вот когда?

«Аким не давал согласия торговать на этом месте. Мы раз пять проводили беседы с торговцами и предлагаем им другие места. Здесь торговля идет незаконная! Вы видите, тут сейчас полиция, они будут штрафовать за незаконную торговлю. Сначала устное предупреждение, а потом штраф в размере пяти МРП. В течение двух дней уберем все», — торопится пояснить Шойнаков Куаныш, руководитель отдела предпринимательства г. Арысь.

Жители Арыси в обещания властей не верят, просят вмешаться руководство области для решения данной проблемы. Мы попытались поговорить с акимом города Арысь. Но в здании акимата ни главы, ни его заместителей не оказалось. Задать вопрос акиму пришли и торговцы, которые уверяют, что жалуются горожане без причины.

«Я тут живу много лет. Я заходил к акиму, он никак не реагирует! На вопрос, убрать эти незаконные точки, нас игнорируют. Ну сколько может так продолжаться? Теперь жители будут на меня обижаться, мол, я заварил скандал. Я — почетный житель Арыси, и я люблю и ценю свой город», — жалуется Виктор Белолапотков.

Поговорить с акимом нам удалось, но спустя несколько часов и по телефону.

Мурат Кадырбек пояснил нам, что разрешения никто им не давал, мол, не имеет на это права! В ближайшее время ситуацию исправят.

Жители Арыси в этой истории разделились на два лагеря. Первые — это те, кто хочет видеть свой город чистым и удобным, и вторые, которые хотят прокормить свои семьи и не обанкротиться, ведь летний сезон короткий, а сам товар долго храниться не может.

Шуддин Саидов