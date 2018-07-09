Новая дорожная развязка появится в Шымкенте.

Ее построят по проспекту Астаны. Как планируется, новая развязка позволит разгрузить центральные улицы города. В будущем эта дорога, протяженностью в шесть километров, соединит административно-деловой центр Шымкента с жилым массивом «Тассай».

Кроме этого, сейчас идет благоустройство самого проспекта: уже установлены малые архитектурные формы в национальном стиле, проведено освещение, разбиты цветники, открыт большой сквер.

Как запланировано по генеральному плану, на месте заброшенных оврагов микрорайона Нурсат-3 появятся детские и спортивные площадки и парковые зоны отдыха.