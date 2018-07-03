Управление здравоохранения Туркестанской области не подтверждает информацию, распространённую в информационных агентствах РК по увеличению числа людей с кишечными инфекциями в Туркестанской области.

За прошлую неделю в период с 21 по 28 июня по области по мониторинговым данным ДООЗ Туркестанской области зарегистрирован 61 случай острых кишечных инфекций, в том числе среди детей до 14 лет 41 случай. В шымкентскую инфекционную больницу за период с 25 июня по 02 июля с ОКИ госпитализировано 102 человека, за 2 дня (02.06, 03.06.2018 года) госпитализировано — 20 человек.

Напомним, ранее в СМИ появилась недостоверная информация о том, что в Туркестанской области с наступлением знойных дней у медиков прибавилось работы: выросло число детей с кишечными инфекциями. Только в инфекционной больнице Шымкента число поступивших больных увеличилось в два раза. За неделю скорая помощь доставила 1800 человек. В сутки поступают в среднем по 250-300 пациентов, говорят врачи.