В Туркестанской области с наступлением знойных дней у медиков прибавилось работы: выросло число детей с кишечными инфекциями, сообщает 24.kz.

Только в инфекционной больнице Шымкента число поступивших больных увеличилось в два раза. За неделю скорая помощь доставила 1800 человек. В сутки поступают в среднем по 250-300 пациентов, говорят врачи.

По сообщению синоптиков, в ближайшие пять-шесть дней станет еще жарче. По данным метеослужбы температура воздуха повысится до 42, местами – до 45 градусов тепла. Такая погода продержится до середины месяца, после чего жара начнет спадать.

Гульнар Исабаева, зав. отделением инфекционной больницы г. Шымкента: «С наступлением сезона овощей и фруктов, арбузов и дынь число больных с острыми кишечными инфекциями резко увеличилось. Мы всех принимаем, осматриваем, назначаем лечение. Если заболевание легкой или средней тяжести, то мы назначаем домашнее или амбулаторное лечение».

Салтанат Коныс, инженер-синоптик областного филиала РГП «Казгидромет»: «Жара наступила 1 июля. В праздничные дни – с 6 по 8 июля – она усилится до 45 градусов тепла. До конца месяца, за исключением 20-го числа, дождей не ожидается».