Признайтесь, вам приятно, когда кто-то ошибается с вашим возрастом и представляет вас моложе, чем есть на самом деле. Хотя, стоп. А сколько вам на самом деле? Сколько указано в паспорте, или столько, на сколько вы себя чувствуете?

Плюс-минус десять лет

Сейчас нас все чаще призывают не слишком часто заглядывать в документы с датой рождения, а больше прислушиваться к собственным ощущениям. Если вы бодры, энергичны, жизнерадостны и подвижны, то, значит, молоды. И это не кокетство. Даже ученые все больше говорят о биологическом возрасте в противовес паспортному.

Одна моя моложавая знакомая шутит по этому поводу: «Я смотрю в документы, только чтобы не прозевать пенсию». Вот такая оптимистка. А с другой стороны приятно думать, что «бумага» – это еще не все. И мы иногда можем, если не повернуть время назад, то хотя бы замедлить его бег. Прямо так и вижу лозунг – «Не дайте времени пробежаться по себе!».

Как это сделать обсудим позже. А пока немного умной теории. Умничать, кстати, иногда полезно – для молодости мозга.

Итак, под биологическим возрастом понимается объективная оценка состояния нашего организма. Биологический возраст человека показывает, насколько с момента рождения «износилось» его тело, его органы и системы. Чем хуже работают и взаимодействуют между собой органы, тем человек старше. Разница между биологическим и календарным возрастом может составлять 5, 10, и даже 15 лет. Причем, как в одну, так и в другую сторону. Сорокалетний человек может сойти как за пятидесятилетнего, так и за «едва за тридцать». И дело здесь не только во внешности, и даже совсем не в ней. Человек может, например, быстрее уставать, чаще болеть, чем его сверстники. И это показатели того, что он биологически старше их. Или, наоборот, быть на их фоне «зеленым попрыгунчиком». Тогда все наоборот.

От чего же зависит биологический возраст человека? Во многом он определяется генетикой. Если ваши предки из поколения в поколение доживали до 80-90 лет в здравом уме и твердой памяти, то есть большая вероятность того, что и вы продолжите эту традицию.

Образ жизни – тоже существенная составляющая. Люди, сбалансированно питающиеся, занимающиеся спортом, не злоупотребляющие алкоголем, не курящие имеют все шансы биологически быть гораздо моложе своих календарных лет. Соответственно, те, кто делает все наоборот, будут быстрее стареть.

Сегодняшняя больная тема – экология. В экологически загрязненных районах организм изнашивается гораздо быстрее. По этому показателю жители больших мегаполисов проигрывают сельчанам. Но зато у горожан есть возможность гораздо больше себя «беречь», в отличие от тех, кто живет вдали от бытовых благ. Как это ни странно, физический труд хорош в меру. Работа на износ может серьезно подорвать здоровье. Вывод – во всем нужна золотая середина.

Экзамен на молодость

Точной общепринятой методики определения биологического возраста нет. Когда этим занимаются ученые в лабораториях, они проводят сотни различных тестов и компьютерных анализов. Но для интересующихся дилетантов, таких как мы, все гораздо проще. Есть несложные расхожие тесты, позволяющие сделать приблизительные выводы о вашем биологическом возрасте. Попробуйте пройти эти испытания. Только без фанатизма, не через силу.

Проверьте:

Подвижность суставов. Закиньте обе руки за спину – одну сверху другую снизу – и попробуйте сцепить их в замок. Если это получилось с легкостью, то ваш биологический возраст 20 лет, если пальцы лишь слегка коснулись друг друга – вам 30 лет, если пальцы немного не дотягиваются – 40, если вы не смогли сблизить руки за спиной – 60, ну а если не смогли даже завести руки за спину, то вам 70 и больше.

Пульс. Измерьте его в состоянии покоя. Затем сделайте 30 приседаний и посчитайте, на сколько увеличился пульс. На 5-10 ударов, ваш биологический возраст соответствует 20-летнему человеку, на 10-20 ударов – 30-летнему, для 40-летнего норма плюс 20-30 ударов, для 50-летнего – 30-40 ударов, для 60-летнего – 50-60, для 70-летнего – 60-70.

Подвижность позвоночника. Поставьте ноги вместе и не сгибая колен попытайтесь коснуться ладонями пола. Если вам удалось полностью положить ладони на пол, то ваш биологический возраст до 30 лет, если вы коснулись пола только кончиками пальцев – вам 40 лет, смогли дотянуться только до голеней – вам 50 лет, до колен – 60 лет.

Координация движений. Закройте глаза, встаньте на одну ногу, а вторую приподнимите над полом. Если в такой позе вам удалось простоять более 30 секунд – вам 20 лет, если 20 секунд – 30 лет, 15 секунд – 50. Ну а если вы смогли удерживать равновесие менее 10 секунд, то вам 60 и более лет.

Есть и другие тесты, которые позволяют говорить о состоянии вашей кожи, нервной системы, легких, органов слуха и зрения и так далее. Найти их в интернете совсем несложно. Конечно, не будем утверждать, что это 100-процентное попадание, но если по многим показателям вы сильно превышаете свой паспортный возраст, то есть повод всерьез заняться собой. И молодость подтянется.

Послушай умного

Есть такая наука геронтология, она изучает процессы старения и, соответственно, ищет способы продлить активную жизнь человека. Советы, которые дают нам геронтологи, в общем-то достаточно просты, и мы о них знаем. Но почему-то считаем их необязательными. А если попробовать стать серьезнее и начать прислушиваться к умным людям. Организм вам скажет только спасибо.

Взять хотя бы еду. Самым здоровым питанием признано то, что принято называть «средиземноморской диетой». В ее основе – овощи и фрукты, орехи, злаки, рыба и морепродукты, оливковое масло. Мясо – не каждый день и желательно легкое. Таким образом питаются жители регионов – чемпионов по долгожителям: Сардинии (Италия), Окинавы (Япония), Икарии (Греция), Никое (Коста-Рика).

Также ученые-геронтологи говорят, что сокращение потребляемых калорий примерно на 25-30% ниже нормы может существенно продлить молодость всего организма: при таком ограничении увеличивается продолжительность жизни, снижается риск возникновения онкозаболеваний, улучшается память и реакции.

Обязательна физическая активность. Даже 15 минут ежедневной нагрузки заметно улучшают состояние и уменьшают смертность пожилых людей. Молодежи конечно же надо уделять физкультуре раза в три больше времени. Важное замечание – желательно найти занятие, доставляющее удовольствие, и не доводить себя до изнеможения.

И все же не только хорошей физической формой определяется ваш биологический возраст. Ясный ум, хорошая память, быстрая реакция – обязательные составляющие молодости. Работайте над своим интеллектом, все время чему-то учитесь, не давайте мозгам застаиваться. Причем не только на склоне лет, а всю жизнь. Статистика говорит, что те, кто закончил лишь среднюю школу живут в среднем на 6 лет меньше, чем обладатели высшего образования (купленный диплом не в счет). Интересно, что средняя продолжительность жизни известных ученых – 80 лет.

Понятно, что не всем же быть учеными. Да речь и не об этом. Но нельзя не согласиться с тем, что не так страшна физическая старость, как деградация и дряхлость интеллекта. Что проку от здорового тела, если им управляет больной ум. Согласитесь, стоит прилагать усилия, чтобы как можно дольше оставаться здоровым, бодрым и молодым во всех отношениях.

Яна Котт