Меморандум об этом 1 июля, на форуме мэров городов Шелкового пути Global Silk Road, подписали в столице акимы двух городов Асет Исекешев и Габидулла Абдрахимов. Документ, подписанный в рамках реализации «Плана нации — 100 конкретных шагов», направлен на развитие социально-экономической сферы, предпринимательства и социальной инфраструктуры двух мегаполисов.

В частности, планируется привлекать предпринимателей Астаны и Шымкента для совместной реализации инвестиционных проектов, создавать инновационные производства, обмениваться опытом по развитию специальных экономических и индустриальных зон. Кроме этого, сотрудничество позволит улучшить работу ЦОПов и содействовать продвижению товаров и услуг.

Внедрение инновационных медицинских технологий ожидается и в области здравоохранения. Как ожидается, это снизит показатели младенческой и материнской смертности.

Что касается развития культуры, то власти Шымкента намерены перенять опыт столицы по организации мероприятий международного уровня. Для этого в Астану будут отправлять местных специалистов по культуре. Главный город страны поможет и в подготовке мероприятий, посвященных статусу культурной столицы СНГ в 2020 году.

Значимые изменения ожидаются в области строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. К примеру, столичные проектировщики обучат местных передовым методам проектирования зданий и строительства жилья, будут содействовать в разработке программ инфраструктурного развития, помогут внедрить новые технологии благоустройства, ландшафтного дизайна, озеленения городской территории и создания современных остановочных комплексов.

Особое внимание в меморандуме уделено развитию цифровизации и созданию модели «умного города». В частности, в работу городских акиматов планируют внедрить систему «Project Management», которая заметно облегчает управление мегаполисами и повышает эффективность работы госслужащих.

Сотрудники городского и районного акиматов теперь будут чаще выезжать в Астану – там их ожидают стажировки по обмену опытом, коучинги и семинары. Все это делается для того, чтобы внедрение электронного формата оказания государственных услуг в Шымкенте шло быстрее и эффективнее.

Как ожидают эксперты, сотрудничество столицы и Шымкента даст новый импульс развитию двух городов, повысит качество жизни в них и создаст совершенно новую, эффективную модель управления мегаполисами.