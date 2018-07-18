Организатор передвижного «бассейна» в Арыси установлен и оштрафован. Напомним, что 14 июля в соцсетях было опубликовано видео, на котором молодые парни ночью ехали в КАМАЗе, кузов которого был наполнен водой. Купались, ныряли и хвалили друг друга за экстрим.

Спустя несколько дней автомашина была задержана сотрудниками дорожно-постовой службы.

«14 июля в соцсетях появилось видео с передвижным бассейном. Сотрудниками ДПС автомашина задержана. Установлен и найден водитель. Согласно Административному кодексу он оштрафован по первой части ст. 593″, — сообщили в полиции.

В свою очередь один из участников той веселой поездки Нурлыбек Адбыкалик принес извинения гостям и жителям Арыси за свое поведение. Сказав о том, что он не знал, что подобные действия являются правонарушением».

Ернар Балабеков