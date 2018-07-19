Фото женщины с крупным тату казахстанского флага на спине вызвало бурные обсуждения – в соцсетях спорят, стоит ли таким образом проявлять патриотизм, и шутят, что у героини снимка под флагом набиты слова гимна во всю спину, пишет NUR.KZ.

Очевидец сфотографировал необычное тату казахстанки, которую он встретил в общественном транспорте — фото появилось в паблике zhest_kz в Instagram.

На открытой части спины у дамы набита крупная татуировка с солнцем и парящим орлом — это точная копия изображения на флаге Казахстана.

Комментаторы посчитали, что патриотизм этого снимка зашкаливает.

«Это она подчеркивает, что сделана в Казахстане», «Очень крутое тату», «Настоящий патриот», «Нет, с гербом на лбу было бы лучше», «Это чтобы в Китае не перепутали — а то сейчас взяли моду иероглифы себе набивать, а тут сразу видно — наша», — пишут в соцсетях.

Некоторым такое проявление патриотизма показалось неуместным — многие даже запереживали, что казахстанку могут оштрафовать за нарушение в использовании госсимволики.

Другие комментаторы настроены более позитивно и шутят, что под орлом у женщины набит казахстанский гимн во всю спину.