27 декабря 2017 года в Каратауский ОП УВД г. Шымкента обратился молодой человек и сообщил о том, что четверо неизвестных лиц, угрожая физической расправой, вымогали у него 15 тысяч долларов США.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Каратауского ОП УВД г. Шымкента по статье «Вымогательство» УК РК.

Сотрудники Каратауского ОП УВД г. Шымкента задержали четырех жителей города, в возрасте 30-40 лет.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые вывезли потерпевшего за город, где избили и потребовали у него в течение дня принести им 15 тысяч долларов США. Задержанные признались в содеянном.

Подозреваемых водворили в ИВС. В настоящее время проводится досудебное расследование.