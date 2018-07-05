Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завтра, 5 июля, по приглашению президента Нурсултана Назарбаева отправится в Казахстан, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

«Глава государства 6 июля примет участие в юбилейном мероприятии, посвященном 20-летию города Астаны. Также планируется проведение двусторонних встреч во время его визита в Казахстан», – отметил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Комил Алламжонов.

Стоит отметить, что 2018 год был объявлен годом Узбекистана в Казахстане. По итогам 2017 года товарооборот между странами увеличился на 8,6% и превысил $2 миллиарда долларов. В настоящее время в Узбекистане функционируют 281 предприятие с участием казахстанского капитала (238 совместных и 43 предприятий со 100% казахстанским капиталом), аккредитованы представительства 14 компаний Казахстана.

Страны также намерены принять дальнейшие согласованные меры с целью обеспечения роста товарооборота до 3 миллиардов долларов в 2018 году и до 5 миллиардов долларов к 2020 году.