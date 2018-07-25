Пришло время оплачивать имущественный и земельный налоги
Налоги можно заплатить без очереди

Жительница шымкентского микрорайна «Восток» Наталья Зыкова от уплаты налогов никогда не бегала. Женщина знает, что за время, проведенное в играх «в прятки» с налоговой службой, «натикает» большая пеня.

Наталья Зыкова заплатила имущественный налог.

Наталья Зыкова, жительница Шымкента: «Пришла заплатить имущественный налог и приятно удивлена — нет очередей. Специалисты сразу же выписали, сколько я должна заплатить. Оказывается, здесь же, в цокольном этаже, работают кассы. Так что без проблем я смогу оплатить налоги».

С июля месяца налогоплательщики оплачивают имущественный и земельный налоги за прошлый год. Только по одному Енбешкинскому району Шымкента зарегистрировано свыше 50 тысяч налогооблагаемых объектов.

Сабит Темиргалиев приглашает жителей заплатить налоги.

Сабит Темиралиев, руководитель отдела управления госдоходов по Енбекшинскому району г. Шымкента: «Мы проводим разъяснительные работы среди населения об уплате обязательных платежей. В этом году, по имущественному налогу, мы должны собрать 150 млн тенге, а по земельному налогу 25 млн. Сейчас собрано 75 млн тенге по  имущественному налогу  и 12 млн по земельному налогу».

Фискальщики советуют не ждать окончания летних каникул и отпусков и оплатить налоги без очередей, проблем и нервотрёпки. Льготы предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Поблажки в оплате существуют и для обладательниц подвески «Алтын алқа», награждённых Орденом Славы трех степеней и Орденом «Отан». Льготы также предусмотрены для одиноких пожилых людей.

Шынар Оразова

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