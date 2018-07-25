Пришло время оплачивать имущественный и земельный налоги

Жительница шымкентского микрорайна «Восток» Наталья Зыкова от уплаты налогов никогда не бегала. Женщина знает, что за время, проведенное в играх «в прятки» с налоговой службой, «натикает» большая пеня.

Наталья Зыкова, жительница Шымкента: «Пришла заплатить имущественный налог и приятно удивлена — нет очередей. Специалисты сразу же выписали, сколько я должна заплатить. Оказывается, здесь же, в цокольном этаже, работают кассы. Так что без проблем я смогу оплатить налоги».

С июля месяца налогоплательщики оплачивают имущественный и земельный налоги за прошлый год. Только по одному Енбешкинскому району Шымкента зарегистрировано свыше 50 тысяч налогооблагаемых объектов.

Сабит Темиралиев, руководитель отдела управления госдоходов по Енбекшинскому району г. Шымкента: «Мы проводим разъяснительные работы среди населения об уплате обязательных платежей. В этом году, по имущественному налогу, мы должны собрать 150 млн тенге, а по земельному налогу 25 млн. Сейчас собрано 75 млн тенге по имущественному налогу и 12 млн по земельному налогу».

Фискальщики советуют не ждать окончания летних каникул и отпусков и оплатить налоги без очередей, проблем и нервотрёпки. Льготы предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Поблажки в оплате существуют и для обладательниц подвески «Алтын алқа», награждённых Орденом Славы трех степеней и Орденом «Отан». Льготы также предусмотрены для одиноких пожилых людей.

Шынар Оразова