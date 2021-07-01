Оплатить налоги, таможенные платежи и штрафы можно не выходя из дома. Мобильное приложение E-salyq Azamat, по словам фискальщиков — это новый формат взаимодействия государства и налогоплательщиков в максимально комфортных условиях.

Шерхан Жумаканов, замруководителя управления госдоходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента: «Это очень удобное приложение для налогоплательщиков. Вы можете скачать его в App Store или в Play Маркет. Все что нужно — указать свой ИИН. И доступ для вас открыт. Вы можете оплачивать и отслеживать налоги, декларировать объекты недвижимости. Если налогоплательщик вдруг переплатил, то через приложение E-salyq Azamat, можно узнать отправить запрос, вернуть эти деньги».

При помощи этого приложения можно сдавать декларацию госслужащим, на данный момент мы разъясняем как пользоваться этим приложением.

Если на ваше имя на территории Казахстана зарегистрированы: дома, квартиры, здания, дачные постройки, гаражи и иные строения, то вам необходимо оплатить имущественный налог. Земельный участок также облагается налогом.

Налоговики Аль-Фарабийского Шымкента рапортуют: план по сбору налогов они перевыполнили.

Шерхан Жумаканов, замруководителя управления госдоходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента: «План по республиканскому бюджету выполнен на 101%. А по местному бюджету — на 115%. В бюджет дополнительно поступил 1 миллион 765 тысяч тенге».

Заплатить налоги необходимо до конца сентября. В противном случае начисления становятся задолженностью, будет начисляться пеня.