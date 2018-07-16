Об этом рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе своего выступления на брифинге в службе центральных коммуникации.

По словам Елжана Биртанова, сегодня Минздрав в первую очередь уделяет внимание вопросам сохранения и укрепления здоровья казахстанцев. В этом направлении проделана большая работа. Об этом можно судить по ключевым показателям.

Благодаря реализации государственных программ развития отрасли, за последние 5 лет в стране отмечается положительная динамика по улучшению основных медико-демографических показателей.

Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на шесть лет; снизилась общая смертность на 26 процентов; материнская смертность в 2,5 раза, младенческая в 2,6 раза; смертность от болезней системы кровообращения снизилась в три раза, от туберкулеза в пять раз; смертность от злокачественных заболеваний снизилась на 27 процентов».

«Хотел бы особо отметить, что одним из самых важных социально-значимых вопросов является обеспечение населения доступными и необходимыми лекарствами. Анализ фармобеспечения страны за прошедшие 10 лет показывает увеличение в 2,5 раза количества наименований, закупаемых лекарственных средств, сумма государственного финансирования выросла в 6,4 раза.

Количество пациентов, обеспеченных лексредствами за счет государственного бюджета, за прошедшие 5 лет выросло почти на 15%. В целях эффективности и прозрачности процессов лекарственного снабжения с этого года была проведена централизация закупа амбулаторных медикаментов; организация закупок в режиме онлайн трансляции; в результате была достигнута экономия бюджетных средств в размере 23 млрд. тенге.

Сейчас региональные управления общественного здравоохранения сформировали на эту сумму дополнительные заявки, чтобы покрыть дефицит, выявленный при централизации, и охватить лекарственным обеспечением всех граждан, нуждающихся в лечении.

Сегодня Единый дистрибьютор СК – Фармация проводит работу по бесперебойному обеспечению лекарствами населения на 2019 год. В частности, до конца августа текущего года будет сформирована потребность в лекарственных средствах, до сентября проведутся закупки на 2019 год, в ноябре ожидаются поставки закупленных препаратов на склад СК-Фармации.

В начале 2019 года лекарства будут поставлены в медорганизации страны для последующего отпуска населению. Большая работа проведена для обеспечения транспарентности и эффективности закупочных процедур Единого дистрибьютора.

Важным нововведением в закупе Единого дистрибьютора на 2019 год станет переход на электронный формат закупок. В настоящее время разработан новый электронный портал, на платформе которого будут проводиться закупки медикаментов. Он будет презентован 17 июля, и следующие закупки СК-Фармации уже будут проводиться в электронном формате», — сказал министр.

Министр также подробно остановился на модернизации ПМСП, в рамках которого усилена семейная медицина в части увеличения участков ВОП, так за прошлый год увеличены участки ВОП на 12% и количество врачей общей практики.

Пересмотрена программа подготовки ВОП. В части интеграции службы здравоохранения вокруг ПМСП в составе амбулаторно-поликлинических учреждений функционируют 236 противотуберкулезных, 1664 смотровых (женские и мужские), 392 онкологических, 287 маммологических кабинетов и 42 кабинета психического здоровья.

В целях повышения качества медицинского обслуживания детей от 0 до 6 лет и снижения нагрузки на врача общей практики до 1500 прикрепленного населения проводится работа по восстановлению педиатрических участков. В 2017 году создано 149 новых педиатрических участков. В рамках развития ПМСП планируется трансформация диспансеризации в Программы управления заболеваниями (ПУЗ).

По словам Елжана Биртанова, в целях приближения оказания неотложной медпомощи к международным стандартам будет внедрена единая диспетчерская служба скорой помощи, передачи неэкстренных вызовов поликлиникам, поэтапное обучение сотрудников мировым стандартам реанимационной помощи и другое.

Министерством регламентирован новый формат деятельности приемных отделений стационаров с внедрением триаж системы и готовностью принять пациентов любого профиля в многопрофильный стационар. Так, например, время доезда скорой помощи с сократились с 25 до 18 минут, снижена догоспитальная летальность и вырос показатель успешности реанимации».

«С целью цифровой модернизации здравоохранения внедряются медицинские информационные системы, что позволит c 1 января 2019 года перейти на безбумажный формат работы.

По сравнению с 2016 годом в 2,5 раза — с 38 процентов до 96,7 процента, увеличился охват медицинских организаций медицинскими информационными системами — до районного уровня; в 2,5 раза — с 34 процентов до 85,5 процентов выросло оснащение компьютерами; на 22,3 процента — с 40,9 процента до 63,2 процентов увеличился доступ к сети Интернет.

Функционируют два центра обработки данных, обеспечивающие полное резервирование и копирование данных. Также создана среда для отечественных разработчиков мобильных приложений в области здравоохранения и медицины, в частности для населения уже доступно 17 приложений» — проинформировал министр.

Помимо этого, министр особо подчеркнул роль отечественной педиатрической помощи. Так, в рамках совершенствования педиатрической помощи для самых маленьких наших пациентов внедряются инновационные методы коррекции врожденных пороков.

Рост таких филигранных операций за последние пять лет составил 28%, на 10% выросло применение щадящих эндоскопических вмешательств, успешные исходы оперативного лечения врожденных пороков в минувшем году составила 86%.

Мы научились бороться с таким недугом, как отсутствие наружных слуховых проходов, реконструктивно–восстановительные операции врожденных пороков развития слуха. Детская кардиохирургическая служба наращивает свой потенциал: в 2017 году проведено более 2,5 тысяч операций по устранению врожденных порок сердца у малышей.

Отечественная детская онкогематология спасет жизни наших детей: почти в 8 раз выросло количество трансплантаций костного мозга за последние пять лет. В борьбе с сахарным диабетом государство бесплатно обеспечивает маленьких пациентов инсулиновыми помпами, позволяющих дозировано использовать инсулин для коррекции показателя глюкозы в крови. Более того, Министерство заключило меморандум с поставщиками помп о бесплатном обеспечении ими вновь выявленных больных».

В завершении министр остановился на исполнении основных задач в свете реализации Послания государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». Так, Министерством разработан и утвержден план мер по укреплению общественного здоровья, в рамках внедрения ОСМС и новой модели ГОБМП разработан и внесен на рассмотрение Правительства законопроект по совершенствованию перечня гарантированного объема и пакета ОСМС. Также проводится работа по снижению барьеров для частных предпринимателей в сфере здравоохранения. Активно привлекаются инвестиции в отрасль здравоохранения, в том числе на базе ГЧП. Как отмечалось выше, до конца 2018 года цифровизация охватит все аспекты деятельности здравоохранения. Разработан и направлен в Парламент проект закона о регулировании цен на лекарства. До конца этого года будет запущена дорожная карта по персонализированной медицине. Разработан и принят Правительством Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, в том числе создание научного онкологического центра в столице. Разрабатывается новая редакция проекта Кодекса «О здоровье и системе здравоохранения». Вместе с тем, с 25 по 26 октября в Астане пройдет Глобальная конференция, посвященная 40-летию принятия Алма-Атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи, где ожидается участие представителей из более чем 190 государств-членов ВОЗ.