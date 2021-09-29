Согласно прогнозам ООН, в Казахстане, как и в большинстве регионов мира, численность населения будет расти в течение следующих нескольких десятилетий и достигнет порядка 24 млн человек к 2050 году.

Уже в текущем году численность населения РК перевалила за 19 млн.

При этом стоит отметить, что рост численности населения обусловлен как уровнем рождаемости, так и увеличением продолжительности жизни. Так, в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни с рождения составила 71,37 года, притом десять лет назад она составляла 68,45 года, а в 2000 году — 65,5 года. При этом учитывается младенческая и детская смертоность, гибель в молодом возрасте и т.д. Продолжительность жизни после выхода на пенсию у мужчин составляет 80 лет, а у женщин — 82 года.

Таким образом в Казахстане наблюдается старение населения. Если в 2010 году доля населения пенсионного возраста составляла 9,9%, то уже в 2020-м — 11%. Тем временем доля граждан трудоспособного возраста, наоборот, заметно снизилась: с 64% в 2010 году, до 58,3% в 2020-м. Согласно шкале демографического старения Ж. Боже-Гарнье — Э. Россета, Казахстан находится на отметке «собственно преддверие старости».

Вместе с тем растет и демографическая нагрузка на одного трудоспособного человека. Так, на 1000 граждан трудоспособного возраста в РК приходится 692 лица моложе и старше трудоспособного возраста (годом ранее — 687, а десять лет назад — 555 человек).

Подобная ситуация наблюдается во всем мире. Согласно прогнозу ООН, практически все страны мира столкнутся с процессом старения населения.

В условиях старения населения и соответственно увеличения нагрузки на трудоспособных жителей наблюдаются глобальные тренды по переходу от пенсионной системы распределительного типа к системе накопительного типа. Их соотношение в 2019 году составило 53% (накопительный тип) на 47% (распределительный), притом что в 2008 году на накопительную систему приходилось всего 40%, в 2009-м — 41%, а в 1999-м — 31%. То есть за последние 20 лет доля активов накопительной системы в совокупных пенсионных активах выросла на 18 п. п.

Казахстан начал постепенный переход от распределительной системы пенсионного обеспечения к накопительной пенсионной системе с 1998 года. Переход соответствует мировому опыту. Так, к примеру, можно отметить такие страны с накопительной пенсионной системой как Австралия, Дания, Швеция, Гонконг, Индия, Чили, Индонезия, Сингапур и многие другие.

В целом распределительная пенсионная система представляет собой такую систему, в которой выплаты пенсионерам производятся за счёт текущих доходов работающих (текущих налоговых поступлений в бюджет).

В свою очередь в накопительной системе работающее поколение платит взносы, которые не расходуются на выплату пожилым людям, а накапливаются, инвестируются, и вместе с полученными от инвестирования доходами в дальнейшем используются для пенсионного обеспечения именно тех, кто осуществлял накопление.

К сильным сторонам накопительной системы часто относят то, что она, устанавливая жесткую зависимость размера пенсии от величины пенсионных взносов, способствует усилению ответственности работников за материальное обеспечение своей старости и, следовательно, повышает их заинтересованность в легализации своих доходов. Это в свою очередь положительно сказывается на собираемости налогов, сокращении теневой занятости и прочее.

В целом накопительный компонент многоуровневой пенсионной системы РК способствует снижению нагрузки на бюджет, а также увеличению размера пенсии в будущем.

По состоянию на 1 сентября текущего года пенсионные накопления граждан РК составили 12,9 трлн тг — на 6% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) — 12,6 трлн тг (рост за последние 12 месяцев составил 5%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 342,6 млрд тг (рост — 17%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) — 1,6 млрд тг.

Помимо взносов самих вкладчиков значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 сентября 2021 года составил 938,9 млрд тг, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 8%, или 67 млрд тг.

В общей сложности с начала года по 1 сентября выплаты по возрасту вкладчикам ЕНПФ составили 62 млрд тг.