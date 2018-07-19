Большинство областей Казахстана находится под влиянием отрога антициклона, распространившегося с северных районов Европейской части России, сообщают синоптики РГП «Казгидромет».

Поэтому и температура воздуха сохраняется близкой к средним многолетним значениям и немного выше их. На фоне повышенного атмосферного давления в отдельных районах возможны только кратковременные грозовые дожди без понижения температуры.

А на южные и юго-западные области республики продолжает поступать горячий воздух с районов Ирана. Здесь жарко максимальная температура воздуха ожидается плюс 38…42, в пустынных районах и плюс 45 градусов.