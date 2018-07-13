Июль — середина лета и самый жаркий месяц.

Начавшаяся перестройка тропосферных процессов приведёт к выносу горячих воздушных масс с районов Сирии и Ирака на западную половину Казахстана и юг республики, говорят синоптики РГП «Казгидромет».

Здесь вновь ожидается повышение температуры воздуха до плюс 40…43°С и без осадков. А на восточную половину республики будет постепенно поступать прохладный и влажный воздух из Сибири.

Поэтому здесь сохранится по-летнему тёплая, без сильной жары погода, местами предполагаются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха ожидается близкой к средним многолетним значениям, но в западных областях будет теплее обычной на 3…7°С.