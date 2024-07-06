Не бойтесь жары! Холод страшнее

Будет ли жарким второй летний месяц? Будет! Лето 2024-го вообще бьет рекорды. К примеру, из-за аномальной жары, захватившей мир, в Саудовской Аравии, где температура превышала 50 градусов Цельсия, месяц назад во время хаджа погибли как минимум 1,3 тыс. паломников.

А во Всемирной метеорологической организации (WMO) прогнозируют, что 2024 год затмит предыдущий и станет самым жарким за всю историю наблюдений.

Из-за большой нагрузки на сеть на фоне жары в Европе происходят крупнейшие за последние три десятилетия отключения электричества. В соседнем Узбекистане из-за перегрева рельсов снижена скорость движения поездов, что приводит к задержкам рейсов. А ограничения в скорости движения повлияли на системы охлаждения – в поездах стало жарче, сообщил podrobno.uz. Увеличилось число вызовов скорой помощи из-за тепловых ударов. По сообщению того же сайта mn.ru, власти Нью-Йорка на прошлой неделе заявили, что число пациентов с тепловым ударом подскочило на 500%. В городе открыты специальные «центры охлаждения» – библиотеки, дома престарелых и другие соцучреждения оборудованы кондиционерами и обеспечены запасами воды.

Пожалуй, хватит страшилок. Переходим к полезным советам, как пережить жару. Мы их давали неоднократно, но напомнить просто необходимо.

Вы, ваше тело. Самая комфортная температура воздуха для нас в пределах 20-35 градусов. Если «за бортом» теплее, то пора приступать к снижению температуры своего тела. Самый простой и доступный способ – охладить запястья и ступни. Достаточно подержать запястья под струей холодной воды 15-20 секунд. Или положить запястья на что-то холодное из морозильника. Ступни охлаждаем в тазике с водой.

Еще один способ – накинуть на шею влажный хлопчатобумажный платок или кусок марли. По мере подсыхания ткани ее надо заново смачивать холодной водой.

Принимайте чаще душ, обливайте тело водой. Есть бюджетный вариант – обычные пластиковые бутылки, наполненные водой. На балконе или лоджии они прогреются на солнце. Получится дешево, экономно и полезно. Душ облегчит ваше дыхание, сделает жизнь приятней.

Есть два «мятных» приема. Первый – почистите зубы мятной пастой, тем самым вы обеспечите себе ощущение свежести. Второй прием – заварите настой мяты. Как только он остынет, перелейте его в бутылочку с распылителем и орошайте себя на здоровье.

Вода. Главный совет – пейте как можно больше жидкости. Избегайте кофе и сладких газированных напитков – они не для жары.

Почему так важна вода? Потому что основной причиной плохой переносимости жары является сгущение крови. В зной наступает обезвоживание, а оно ведет к сгущению крови. Из-за этого наше сердце вынуждено работать вдвойне, прогоняя густую кровь по артериям. Когда мы пьем воду, то разжижаем кровь и спасаем жизнь своего организма.

И еще! Количество выпитой воды должно соответствовать примерному объему выделенной мочи. При нормальном раскладе моча будет светло-желтой или бесцветной, почти без выраженного запаха…

Одежда. Летом надевайте одежду и нижнее белье из натуральных тканей – хлопка, льна, шелка. Отдайте предпочтение светлым оттенкам. Желательно менять ее каждый день.

Моя племянница оканчивала школу в штате Айова, это на юге США. Так вот там человеку, который два, а то и три дня подряд приходил на занятия в одной и той же одежде, в связи с этим запросто задали вопрос: «У вас дома какие-то проблемы?»

Дом, квартира. Начинайте каждое утро не с душа, а мытья полов в квартире. Это займет совсем немного времени. Зато эффект будет потрясающий. Полы можно мыть и в другое время суток. Полагайтесь на свое настроение.

Ковры и паласы на лето лучше свернуть и убрать до осени. Без них и прохладнее, и пыли меньше.

Окна. Важно утром открыть настежь окна и проветрить квартиру. Ближе к девяти часам их можно закрыть. Так вы сохраните хотя бы на время прохладу.

На окнах должны быть светлые плотные шторы или жалюзи, чтобы они перекрывали дорогу прямым солнечным лучам.

Электричество. Все неработающие приборы в доме отключите из розеток. В «спящем» режиме они не только продолжают «есть» электричество, но и нагревают комнату.

Кондиционер. Почаще промывайте фильтры и механизмы охлаждающего прибора, чтобы не наполнять квартиру пылью и копотью вместо прохлады. Найдите оптимальный режим работы и не сидите прямо под струей холодного воздуха. А лучше всего введите правило: сначала остудите комнату, а потом, выключив кондиционер, заходите в нее.

Не забывайте пользоваться умными режимами «автомат» и «эконом». Учитывайте, что кондиционеры сильно сушат воздух, поэтому в комнате ставьте открытые емкости с водой.

Вентилятор. Возможно, в вашем доме есть только он. Включите его. Поставьте перед ним емкости со льдом, эффекта будет больше.

Влажные ткани. У вас найдутся старые простыни, скатерти или полотенца? Знайте, что снизить температуру воздуха в квартире помогут влажные простыни и большие полотенца. Их можно развесить на дверях, сушилке, на столе. Очень хорошо делать это перед сном. Этот способ поможет сделать атмосферу в спальне более подходящей и позволит побыстрее уснуть.

Постельное белье. Самая «холодная» ткань – натуральный шелк. Следом в рейтинге – льняные или хлопковые простыни. Не заморачивайтесь на их проглаживании. Летом это неважно.

Животные и комнатные растения. Собаки и кошки, живущие в квартире, как правило, сами находят подходящее для них прохладное место. Обычно это ванная комната или темный коридор. Постелите там на полу влажное полотенце, на котором ваш питомец сможет лежать. Если они длинношерстные, по возможности, подстригите их к лету.

Берегите растения от большого солнца! Их надо чаще поливать и опрыскивать листья водой.

Выход из дома. В жару никто не отменял работу, визиты в поликлинику, ЦОН, аптеку, магазин и т.д. ВСЕГДА берите с собой бутылочку воды (зеленого чая).

Старайтесь не находиться на улице с 12 до 16 часов. В это время солнце самое опасное и «злое».

Желательно носить головной убор, детям и пожилым – обязательно, дамы могут приобрести летний зонт.

В ваших силах создать для себя и своих близких максимально комфортную среду выживания в эти жаркие летние дни.

Фарида Шарафутдинова