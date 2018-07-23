На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются дожди с грозами, усиление ветра на юге и западе с пыльной бурей, на севере шквал, днем местами по республике возможен град.

В Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, ветер ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем возможен град.

В Акмолинской, Карагандинской областях местами – гроза, возможен град, ночью и утром туман, ветер ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами – гроза, ветер 15-20 м/с, возможен град, в Восточно-Казахстанской – шквал.

В Алматинской, Павлодарской областях местами – гроза, ветер 15-20 м/с, возможен град, в Алматинской – туман.

В Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, утром и днем гроза, возможен град.

В Туркестанской, днем в Атырауской областях местами ожидаются гроза, ветер 15-20 м/с. В Кызылординской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, в Кызылординской области ночью и утром — гроза. В Костанайской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, в Мангыстауской — днем гроза.

В Алматинской, Атырауской, местами в Туркестанской, Мангыстауской, Жамбылской областях сохранится сильная жара.

В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.