Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой принял участие в совещании по подготовке ко второй волне коронавирусной инфекции под председательством Главы Государства Касым-Жомарта Токаева.

Глава Минздрава доложил о текущей эпидемиологической ситуации и мерах, принимаемых по подготовке к прогнозируемому росту заболеваемости COVID-19. В частности, А.Цой сообщил, что развитие эпидемии в Казахстане может пойти по трем сценариям, корректировка которых, осуществляется еженедельно.

«При пессимистичном сценарии, если будет обеспечен только 60% масочный режим, число зарегистрированных случаев в октябре-декабре 2020 года составит около 190 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 65 тысяч человек. Введение локдауна прогнозируется на середину декабря», — сказал А.Цой.

По второму реалистичному сценарию при обеспечении мер социального дистанцирования и 70% масочного режима прогнозно число зарегистрированных случаев в октябре-декабре 2020 года составит около 90 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 30 тысяч человек. В таком случае введение локдауна прогнозируется в январе.

В случае соблюдения правил дистанцирования и обеспечения 100% соблюдения масочного режима нам не нужно прибегать к строгому карантину, который вводится в действие при достижении 70% уровня от максимального коечного фонда.

«При данном оптимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в октябре-декабре 2020 года составит около 40 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 15 тысяч человек», — отметил Глава Минздрава.

Вместе с тем он сообщил, что на сегодняшний день все регионы находятся в зеленой зоне, что говорит о том, что эпидситуация в стране стабильна.

В то же время, ситуация по заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире остается напряженной. Прирост заболеваемости в странах ЕАЭС практически в 13 раз выше, чем в РК. В этой связи, Министерство здравоохранения принимает все необходимые меры по подготовке ко второй возможной волне коронавирусной инфекции.