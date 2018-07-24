На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Казгидромет.

Местами ожидаются дожди с грозами, усиление ветра на юге с пыльной бурей. Местами по республики ожидается туман, шквал, возможен град.

В Акмолинской, Жамбылской областях местами ожидается шквал, усиление ветра 15-23 м/с, возможен град, в Акмолинской ночью и утром — туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами шквал, возможен град.

В Карагандинской, Павлодарской областях местами – возможен град, ночью и утром туман, ветер 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской, днем в Атырауской областях местами –ветер 15-20 м/с, в Кызылординской, Туркестанской областях с пыльной бурей.

В Актюбинской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохранится сильная жара.

В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.