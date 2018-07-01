В начале месяца в западной половине Казахстана все еще сохранится жаркая (+35+43°С) и сухая погода, что связано с блокирующим антициклоном, где по его западной периферии южными и юго-западными ветрами выносится раскаленный воздух со Средней Азии.

Тем временем на остальной территории Казахстана с северо-западными потоками все еще сохранится кратковременные грозовые дожди с порывистым ветром.

В середине следующей недели с разрушением блокирующего антициклона на запад Республики начнет поступать более свежий и влажный воздух, который обусловит спад жары в этих регионах. А на остальной территории с выносом тепла ожидается настоящая летняя погода с температурой воздуха:

в северной половине +28+35°С;

в южной половине +35+43°С.

Согласно долгосрочному прогнозу в начале второй декады с влиянием активного циклона над северными регионами ожидается дождливая погода с температурой воздуха ниже нормы.

Во второй половине месяца на западе страны в основном будет преобладать жаркая и сухая, в восточной половине — прохладная и дождливая погода.

В результате средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1…2°С в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Костанайской областях, около нормы – на остальной территории.

Месячное количество осадков предполагается меньше нормы в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях, около нормы – на остальной территории.