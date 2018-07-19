С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает РГП «Казгидромет».

Девятнадцатого июля местами пройдут дожди с грозами, возможен град, на крайнем юге, севере, западе и в центре погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра с пыльной бурей, на севере и в центре ночью и утром местами туман.

В Астане сегодня переменная облачность, без осадков. Температура ночью +13 +15°С, днем +29 +31°С. В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью +18 +20°С, днем +32 +34°С.

В Жамбылской, Туркестанской, днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей, в Жамбылской области порывы 23 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях при грозе ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области днем местами возможен град.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами туман, в Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.