Столичные артисты продолжают путешествовать по стране и дарить казахстанцам свое искусство, посвящая каждое выступление 20-летнему юбилею Астаны, передает DailyNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

С 28 по 30 июля Дни Астаны пройдут в Туркестанской области.

По уже сложившейся традиции в течение трех гастрольных дней местные жители смогут посетить выставку «Ақ тілекпен, Астана!», организованную коллективом Дворца Независимости. Экспозиция представлена сотней самых разных, оригинальных работ 50 ярчайших художников Казахстана. Выставка будет работать с 10 утра до 6 вечера в шымкентском Музее изобразительного искусства.

Местные почитатели театрального искусства смогут по достоинству оценить постановки, которые везет труппа Государственного академического Казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.

28 июля в 19:00 в Шымкенте на сцене областного русского драматического театра вниманию зрителей будет представлена историческая драма Қаната Жүнісова «Сәкен-сұңқар». В качестве режиссера-постановщика выступил заслуженный деятель РК Әлімбек Оразбеков, художника-постановщика – Берік Бурбаев.

Постановка рассказывает о яркой, полной борьбы за справедливость, жизни великого поэта писателя, талантливого драматурга, педагога Сакена Сейфуллина. Он стал для своего народа защитником, борцом за свободу, справедливость и светлое будущее для всех казахов, но судьба обошлась с ним самым жесточайшим образом, оборвав его жизнь в самом расцвете сил.

Образ Сакена на сцене воплотил известный актер театра и кино Сырым Қашқабаев, роль супруги казахского писателя Гульбахрам исполняет актриса Алтынай Нөгербек. Также в спектакле можно будет увидеть и великого Ахмета Байтұрсынова в исполнении Болата Ыбыраева.

Днем позже в это же время столичные актеры покажут элегию Серіка Тұрғынбекұлы «Шәмші». Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель РК Болат Ұзақов, художник-постановщик – деятель культуры РК Қанат Мақсұтов, главный хормейстер – заслуженный деятель РК Амантай Жұмашев.

Автор свыше 300 произведений Шәмші Қалдаяқов был и остается величайшим композитором казахского народа, уникальной личностью, оставившей богатое музыкальное наследие для своих потомков. О чем мечтал, жалел и думал Король Вальса? Что творилось в его душе, что тревожило и расстраивало? – ответы на эти и многие другие вопросы постарались найти артисты Каллеки театра. Роль великого композитора играет Нұркен Өтеуілов. Примечательно, что композиции, которые прозвучат во время постановки, исполняются актерами вживую.

А под куполом Оңтүстік-цирка все три дня с самыми яркими и зрелищными номерами выступят артисты Столичного цирка. Начало представлений в 18 часов. Зрители увидят эквилибристов на сигвее, дрессированных собачек, тигров, голубей, ну и, конечно же, самых смешных клоунов и многое другое. Изюминкой насыщенной цирковой программы «С любовью, Астана!» станут магические превращения людей и животных.

28 июля в 19:00 в концертном зале «Туркестан» в Шымкенте столичные артисты выступят на гала-концерте «Астанадан ақ тілек», который с триумфом прошел во всех городах, где гастролировала культурная делегация столицы. На сцену выйдут группа традиционной музыки «Қорқыт», ансамбль народного танца «Шалқыма», ансамбль эстрадного танца, солисты классического, эстрадного и народного вокала. Сцену с ними разделят и звезды отечественной эстрады Клара Туленбаева, Маржан Арапбаева, Алтынай Жорабаева, Дос, Аскар Жайлаубаев, Бауыржан Исаев и Алмас Кишкенбаев.

К слову, чтобы как можно больше зрителей смогли увидеть выступление столичных артистов, гала-концерт «Астанадан ақ тілек» состоится и 30 июля в 18:00 в Концертном зале Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Яссави, в городе Туркестане.

29 июля в 19:00 жителей Шымкента ждет еще один музыкальный подарок – концерт «Елордадан елге сәлем! Алпамыс», который состоится на сцене концертного зала «Туркестан». В программе вечера – выступление Казахского оркестра Государственной академической филармонии города Астаны, ансамбля народного танца «Шалқыма», ансамбля эстрадного танца, а также солистов классического, эстрадного и народного вокала.

Не менее зрелищной станет и матчевая встреча по кикбоксингу между сборными командами Астаны и Туркестанской области, которая состоится с 29 июля 2018 года на ринге Центрального стадиона им К. Мунайтпасова в Шымкенте. Победители и призеры будут награждены памятными грамотами и медалями.