Овен

Овны слишком нетерпеливы. Настолько, что не могут ждать даже тогда, когда ждать необходимо. И из-за их привычки вечно подгонять ещё и окружающих, могут начать проблемы с взаимопониманием. А когда сюда присоединится ещё и классическое упрямство Овнов – то всё.

Телец

Тельцам мешает их злопамятность. Они помнят всё, что их когда-либо зацепило по жизни. Пусть человек уже десять раз извинился и пять раз компенсировал – в трудное время Тельцы обязательно напомнят ему про эту ошибку из прошлого.

Близнецы

Проблема Близнецов состоит в том, что они не могут честно и откровенно поговорить со своим партнёром лицом к лицу. Перечислить претензии, выработать тактику взаимодействия. Для Близнецов это слишком сложно и непривычно – они предпочитают топить проблемы в бесконечной болтовне, а потом незаметно менять жизнь так, чтобы проблема хоть и оставалась, но уже не мешала.

Рак

Перемены настроения Раков кого хочешь до истерики доведут. Буквально на ровном месте Рак может перейти из режима «Я всех люблю, жизнь прекрасно» в «Всё кончено, я погружаюсь в пучину депрессии». И вы никогда не знаете, какие ваши слова могут послужить триггером для такого перехода.

Лев

Эгоизм Львов известен всем. Но иногда даже он выходит за рамки приемлемого, так что партнёры просто разводят руками и отказываются иметь хоть какое-то дело с человеком, настолько зацикленном на себе. А чем сильнее Лев будет давить – тем быстрее это произойдёт.

Дева

Девы стремятся сделать жизнь своего партнёра как можно лучше. Вот только представления о том, что будет реально «лучше», у людей совпадают редко. И после очередного отказа, Девы обязательно почувствуют, что их не ценят, к ним не прислушиваются и их мнение никого не волнует. А этого терпеть они не станут.

Весы

Весы полагают, что два человека всегда могут договориться. Так что когда партнёр избегает этого способа решения проблем – это уже первый тревожный звонок. Да и у самих Весов есть некоторые проблемы с тем, что они ожидают от своего партнёра. Скажем так, завышенные ожидания ещё никого до добра не доводили.

Скорпион

Скорпион может порвать со своим партнёром просто из-за обиды. Серьёзно, этот знак Зодиака настолько эмоционален и по-своему раним, что предпочтёт просто разорвать отношения, недели выяснять в чём заключалась проблема и что-то исправлять.

Стрелец

Стрельцы разрывают отношения, если партнёр не оправдал их ожиданий. Увы, они предпочитают не исправлять ситуацию и помогать человеку стать лучше, а просто пойти на поиски новых вариантов. И делают это они без малейшего переживания.

Козерог

Козероги могут вынести очень многое, но если они поймут, что партнёр их не ценит – всё. Разрыв будет моментальный и резкий. И с куда более тяжелыми последствиями для другого человека, нежели для Козерога. Всё же очень хорошо они умеют эмоции свои контролировать.

Водолей

Водолей порвёт с человеком, если ему станет скучно. Он и общается-то с другими только потому, что это хоть какое-то разнообразие в скучную и предсказуемую жизнь приносит, а если и этого нет – то зачем вообще общаться? Также Водолеи расстаются с теми, кто пытается их как-то менять и контролировать.

Рыбы

Рыбы бросят человека, если он не сможет соответствовать им с эмоциональной точки зрения. А желания Рыб очень часто оказываются настолько нереалистичными, что им даже доказать это нереально. Увы, так тоже очень часто случается.