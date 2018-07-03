В Казахстане более чем на 1 тыс. тенге вырос прожиточный минимум.

Прожиточный минимум в Казахстане в июне 2018 года превысил 27,8 тыс.

По данным комитета по статистике, этот показатель вырос за месяц на 5,2% (на 1,4 тыс. тенге), а с начала года – на 8,8%.

Отметим, что на продукты питания в прожиточном минимуме отведено 15,3 тыс. тенге, а на непродовольственные товары и платные услуги – более 12,5 тыс. тенге.

Самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Мангистауской области (34,2 тыс. тенге), Астане (32,2 тыс. тенге) и Алматы (31,3 тыс. тенге), а самый низкий – в Павлодарской (25,3 тыс. тенге), Туркестанской областях (25,3 тыс. тенге) и Шымкенте (25,5 тыс. тенге).