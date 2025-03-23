В Шымкенте полицейского обвиняют в издевательствах над женой

Жительница Шымкента Каракоз Мусабекова просит помощи и защиты от супруга — сотрудника полиции, который, по её словам, выкрал троих детей и постоянно ей угрожает, сообщает Orda.kz.

Мать не знает, где её дети

Каракоз говорит, что её муж выкрал детей двух, семи и восьми лет, постоянно оказывает на неё психологическое давление, угрожает. На 8 марта разбил окна в доме её матери.

«Он бросал в меня телефон, стекло разбилось, осколки оставили шрам. Метнул вилку, которая проткнула мою руку, и мне пришлось обращаться к медикам. Угрозами требовал снизить алименты. В последний раз, когда я отказалась выполнить его требования, он разбил окна в нашем доме», — пишет женщина.

Также Мусабекова сообщает, что не единожды обращалась в правоохранительные органы и суд, чтобы оградить себя от нападок супруга, с которым они вместе уже не живут.

«Несмотря на мои обращения в полицию и суд, он остаётся безнаказанным», — говорит Каракоз.

У младшей девочки — врождённый порок сердца.

«Врачи сказали кормить её грудью до пяти лет, сказали, что со временем дырка в сердце может зарасти. Ей противопоказаны стрессы. Она каждую ночь в два часа просыпалась и сосала грудь. Что с ней сейчас, я не знаю», — плачет мать.

Каракоз не знает и где учатся теперь два её старших ребёнка. Раньше они ходили в школу № 95 Шымкента в первый и второй класс. Но супруг забрал документы детей и перевёл их в другое учебное заведение.

«Директор говорит, что отец детей в один день забрал документы, а куда — он не знает», — продолжает Каракоз.

Женщина говорит, что обращалась за помощью и к свекрови, просила вернуть детей, потому что и у семилетней дочери проблемы со здоровьем. У неё судорожные приступы, которые они лечат с рождения. В последнее время симптомы не проявлялись, ребёнок пошёл на поправку. Но врачи предупредили, что любой стресс ей противопоказан.

На видео Каракоз просит сказать, где дети, и объясняет, что маленькая девочка страдает. На что ей отвечают, что Жангельды (отец детей — прим. авт.) страдал не меньше, что его опозорили, что её свекровь сама два дня плакала, сидела у дверей Каракоз и просила показать ей внуков.

Из-за одного Бишимбаева все мужики должны страдать?

Так начал свой разговор Жангельды, к которому журналист Orda.kz обратился, чтобы услышать его версию событий.

Со слов мужчины, они с женой разводятся вот уже более полугода. Когда она ушла, то забрала всех детей и не показывала их два месяца. Были всякие отговорки.

«Я — отец! Имею такие же законные права на своих детей, хочу и могу с ними общаться. Если дочку младшую не вижу даже один день, то сильно скучаю», — рассказывает Жангельды.

Не найдя разумного решения, даже после того, как супругов к себе в кабинет приглашал начальник РОВД и постарался их помирить, отец забрал своих детей.

«Я просил её дать мне детей, чтобы я с ними погулял. А она мне условие — только с мамой. А моя тёща — пожилой человек, еле ходит. И вообще, как вы себе представляете — прогулки с тёщей? Я с детьми гулять хочу», — негодует мужчина.

Младшая дочь, говорит, не грудничок. Самостоятельно ест и проводит время с бабушкой и дедушкой. Но, как говорит наш собеседник, он три раза привозил младшую к Каракоз и говорил, чтобы она её забрала. Но та отказалась. Старших детей он тоже привозил к ней, предлагал вместе погулять по парку. Отдать их он не может, потому что перевёл из 95 школы в гимназию, чтобы дети получили более глубокие знания.

«На 8 марта попытался ещё раз помириться с женой ради детей. Купил цветы и тёще, и сестре супруги. Для Каракоз купил огромный букет из двадцати пяти роз. Но меня встретил тесть и начал скандал. Я его полтора часа уговаривал дать возможность поговорить с женой», — рассказывает Жангельды.

В итоге произошла перепалка.

Стёкла, как говорит мужчина, он не разбивал. Даже соседка, которая видела всю ссору, удивляется и спрашивает: «Какие стёкла?»

Жангельды говорит, что все эти месяцы пытался помириться с женой. Но уже устал от всех её жалоб и заявлений. К тому же, признаётся он, после дела Бишимбаева к мнению мужчин никто не прислушивается.

«Сколько раз ходил по её заявлениям в суды. Доказательств моей вины нет. Нет ни побоев, ни синяков, ни свидетелей, что я ей причинял какой-то физический вред. Но даже не имея доказательств против меня, суд встаёт на сторону женщины», — возмущается Жангельды.

На вопрос, чего он ждёт от развода и чего вообще хочет, мужчина, тяжело вздохнув, говорит, что уже не желает мириться с женой.

«Главное, чтобы нас спокойно развели. Пусть дети живут с матерью, но и мне на законных правах дают возможность наедине встречаться с ними, проводить время», — говорит наш собеседник.

Разменные монеты в родительском конфликте

В этих семейных разборках и ссорах страдают дети. Если они и не получают физических увечий, то психологические травмы неизбежны. Об этом мы спросили нашего постоянного эксперта, профессионального кризисного психолога Людмилу Должикову.

Ситуация, когда обманом вывозят детей, крайне тяжёлая и потенциально опасная для их психологического благополучия.

Дети восьми и семи лет находятся в возрасте, когда привязанность к матери формирует их базовое ощущение безопасности.

Долгая разлука с ней, особенно в стрессовой ситуации, может вызвать тревожность, страхи, эмоциональную нестабильность, а также повлиять на их способность доверять людям в будущем.

Двухлетний ребёнок особенно уязвим: на этом этапе формируется привязанность по типу «мать-ребёнок». Для него разлука с матерью сильнейший стресс, который может привести к нарушениям в развитии. Важен контекст взаимодействия детей с родителями перед этим похищением. Если они регулярно жили с матерью, её присутствие было основой их стабильности.

Если отец использовал манипуляции, насилие, угрозы или резко оборвал связь с матерью, последствия для психики будут тяжелые.

В этом случае дети стали разменной монетой в родительском конфликте. Отец действует, исходя из собственных мотивов — обиды, желания контролировать ситуацию, возможно, мести, а не интересов детей. Это типичный случай, когда взрослые решают свои проблемы за счёт детей, не учитывая их потребности и эмоциональное состояние.

В долгосрочной перспективе у старших детей возможно развитие тревожных расстройств, депрессии, проблемы с доверием и привязанностью в будущих отношениях, а у младшего — риск нарушения эмоционального развития, регресса (например, отказ от речи, нарушения сна, отказ от еды), а также ухудшение состояния из-за стресса.

Чем дольше длится разлука, тем сложнее будут последствия. Здесь нужно учитывать не только правовые, но и психологические аспекты, чтобы вернуть детей в безопасную, привычную среду и минимизировать вред.

Как нам сообщили в полиции Шымкента, этот сотрудник был привлечён к административной ответственности. Кроме того, чтобы защитить супругу, в отношении него было выписано защитное предписание.

«Сейчас он уволен из органов внутренних дел», — сообщили правоохранители.

В управлении образования Шымкента нам пояснили, что забрать документы из одной школы в другую невозможно без открепительно-прикрепительного талонов. То есть сперва нужно принести прикрепительный талон из школы, куда хотят перевести ребёнка, а затем взять открепительный талон из школы, где он обучается. Кроме того, информацию, в какую школу переданы документы детей, администрация школы обязана предоставить законному представителю учащегося, то есть или матери, или отцу.