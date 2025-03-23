В Шымкенте полицейского обвиняют в издевательствах над женой

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Администратор
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Жительница Шымкента Каракоз Мусабекова просит помощи и защиты от супруга — сотрудника полиции, который, по её словам, выкрал троих детей и постоянно ей угрожает, сообщает Orda.kz.

Мать не знает, где её дети

Каракоз говорит, что её муж выкрал детей двух, семи и восьми лет, постоянно оказывает на неё психологическое давление, угрожает. На 8 марта разбил окна в доме её  матери.

«Он бросал в меня телефон, стекло разбилось, осколки оставили шрам. Метнул вилку, которая проткнула мою руку, и мне пришлось обращаться к медикам. Угрозами требовал снизить алименты. В последний раз, когда я отказалась выполнить его требования, он разбил окна в нашем доме», — пишет женщина.

Также Мусабекова сообщает, что не единожды обращалась в правоохранительные органы и суд, чтобы оградить себя от нападок супруга, с которым они вместе уже не живут.

«Несмотря на мои обращения в полицию и суд, он остаётся безнаказанным», — говорит Каракоз.

У младшей девочки — врождённый порок сердца.

«Врачи сказали кормить её грудью до пяти лет, сказали, что со временем дырка в сердце может зарасти. Ей противопоказаны стрессы. Она каждую ночь в два часа просыпалась и сосала грудь. Что с ней сейчас, я не знаю», — плачет мать.

Каракоз не знает и где учатся теперь два её старших ребёнка. Раньше они ходили в школу № 95 Шымкента в первый и второй класс. Но супруг забрал документы детей и перевёл их в другое учебное заведение.

«Директор говорит, что отец детей в один день забрал документы, а куда — он не знает», — продолжает Каракоз.

Женщина говорит, что обращалась за помощью и к свекрови, просила вернуть детей, потому что и у семилетней дочери проблемы со здоровьем. У неё судорожные приступы, которые они лечат с рождения. В последнее время симптомы не проявлялись, ребёнок пошёл на поправку.  Но врачи предупредили, что любой стресс ей противопоказан.

На видео Каракоз просит сказать, где дети, и объясняет, что маленькая девочка страдает.  На что ей отвечают, что Жангельды (отец детей — прим. авт.) страдал не меньше, что его опозорили, что её свекровь сама два дня плакала, сидела у дверей Каракоз и просила показать ей внуков.

Из-за одного Бишимбаева все мужики должны страдать?

Так начал свой разговор Жангельды, к которому журналист Orda.kz обратился, чтобы услышать его версию событий.

Со слов мужчины, они с женой разводятся вот уже более полугода. Когда она ушла, то забрала всех детей и не показывала их два месяца. Были всякие отговорки.

«Я — отец! Имею такие же законные права на своих детей, хочу и могу с ними общаться. Если дочку младшую не вижу даже один день, то сильно скучаю», — рассказывает Жангельды.

Не найдя разумного решения, даже после того, как супругов к себе в кабинет приглашал начальник РОВД и постарался их помирить, отец забрал своих детей.

«Я просил её дать мне детей, чтобы я с ними погулял. А она мне условие — только с мамой. А моя тёща — пожилой человек, еле ходит. И вообще, как вы себе представляете — прогулки с тёщей? Я с детьми гулять хочу», — негодует мужчина.

Младшая дочь, говорит, не грудничок. Самостоятельно ест и проводит время с бабушкой и дедушкой. Но, как говорит наш собеседник, он три раза привозил младшую к Каракоз и говорил, чтобы она её забрала. Но та отказалась. Старших детей он тоже привозил к ней, предлагал вместе погулять по парку. Отдать их он не может, потому что перевёл из 95 школы в гимназию, чтобы дети получили более глубокие знания.

«На 8 марта попытался ещё раз помириться с женой ради детей. Купил цветы и тёще, и сестре супруги. Для Каракоз купил огромный букет из двадцати пяти роз. Но меня встретил тесть и начал скандал. Я его полтора часа уговаривал дать возможность поговорить с женой», — рассказывает Жангельды.

В итоге произошла перепалка.

Стёкла, как говорит мужчина, он не разбивал. Даже соседка, которая видела всю ссору, удивляется и спрашивает: «Какие стёкла?»

Жангельды говорит, что все эти месяцы пытался помириться с женой. Но уже устал от всех её жалоб и заявлений. К тому же, признаётся он, после дела Бишимбаева к мнению мужчин никто не прислушивается.

«Сколько раз ходил по её заявлениям в суды. Доказательств моей вины нет. Нет ни побоев, ни синяков, ни свидетелей, что я ей причинял какой-то физический вред. Но даже не имея доказательств против меня, суд встаёт на сторону женщины», — возмущается Жангельды.

На вопрос, чего он ждёт от развода и чего вообще хочет,  мужчина, тяжело вздохнув, говорит, что уже не желает мириться с женой.

«Главное, чтобы нас спокойно развели. Пусть дети живут с матерью, но и мне на законных правах дают возможность наедине встречаться с ними, проводить время», — говорит наш собеседник.

Разменные монеты в родительском конфликте

В этих семейных разборках и ссорах страдают дети. Если они и не получают физических увечий, то психологические травмы неизбежны. Об этом мы спросили нашего постоянного эксперта, профессионального кризисного психолога Людмилу Должикову.

Психолог Людмила Должикова
Фото из архива Людмилы Должиковой

Ситуация, когда обманом вывозят детей, крайне тяжёлая и потенциально опасная для их психологического благополучия.

Дети восьми и семи лет находятся в возрасте, когда привязанность к матери формирует их базовое ощущение безопасности.

Долгая разлука с ней, особенно в стрессовой ситуации, может вызвать тревожность, страхи, эмоциональную нестабильность, а также повлиять на их способность доверять людям в будущем.

Двухлетний ребёнок особенно уязвим: на этом этапе формируется привязанность по типу «мать-ребёнок». Для него разлука с матерью сильнейший стресс, который может привести к нарушениям в развитии. Важен контекст взаимодействия детей с родителями перед этим похищением. Если они регулярно жили с матерью, её присутствие было основой их стабильности.

Если отец использовал манипуляции, насилие, угрозы или резко оборвал связь с матерью, последствия для психики будут тяжелые.

В этом случае дети стали разменной монетой в родительском конфликте. Отец действует, исходя из собственных мотивов — обиды, желания контролировать ситуацию, возможно, мести, а не интересов детей. Это типичный случай, когда взрослые решают свои проблемы за счёт детей, не учитывая их потребности и эмоциональное состояние.

В долгосрочной перспективе у старших детей возможно развитие тревожных расстройств, депрессии, проблемы с доверием и привязанностью в будущих отношениях, а у младшего — риск нарушения эмоционального развития, регресса (например, отказ от речи, нарушения сна, отказ от еды), а также ухудшение состояния из-за стресса.

Чем дольше длится разлука, тем сложнее будут последствия. Здесь нужно учитывать не только правовые, но и психологические аспекты, чтобы вернуть детей в безопасную, привычную среду и минимизировать вред.

Как нам сообщили в полиции Шымкента, этот сотрудник был привлечён к административной ответственности. Кроме того, чтобы защитить супругу, в отношении него было выписано защитное предписание.

«Сейчас он уволен из органов внутренних дел», — сообщили правоохранители.

В управлении образования Шымкента нам пояснили, что забрать документы из одной школы в другую невозможно без открепительно-прикрепительного талонов. То есть сперва нужно принести прикрепительный талон из школы, куда хотят перевести ребёнка, а затем взять открепительный талон из школы, где он обучается. Кроме того, информацию, в какую школу переданы документы детей, администрация школы обязана предоставить законному представителю учащегося, то есть или матери, или отцу.

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