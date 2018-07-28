Подробности задержания акима Ордабасинского района Туркестанской области Рашида Кайпжанова сообщили в антикоррупционной службе, передает Sputnik Казахстан.

Задержание было произведено сотрудниками Нацбюро по противодействию коррупции.

В Агентстве рассказали, что Кайпжанов заподозрен в получении незаконного вознаграждения в размере 200 тысяч тенге от подрядчиков за то, чтобы им беспрепятственно перечисляли оплату за работу по благоустройству территории акимата.

Расследование находится на досудебной стадии.

Напомним, информация о задержании Кайпжанова появилась 25 июля.