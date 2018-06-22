Более 2 тысяч выпускников не смогли преодолеть пороговый уровень ЕНТ. Средний балл по Казахстану составил 80,9. Высший на сегодняшний день – 137. Таковы итоги первого дня ЕНТ, передает 24.kz.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил директор Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов.

Всего же в первом потоке Единое национальное тестирование сдали 13 897 студентов. Один результат был аннулирован из-за нарушений правил сдачи ЕНТ. Двое подростков обратились за медицинской помощью. Одному из них национальная комиссия разрешила пересдать экзамен со следующим потоком, другой же выпускник после того, как ему оказали медпомощь, продолжил сдачу ЕНТ.

Рамазан Алимкулов, директор РГКП «Национальный центр тестирования» МОН РК: — Пока высший балл никто не набрал. Но впереди еще 7 дней ЕНТ. Мы ожидаем, что в этом году будут выпускники, которые наберут высший балл. На английском языке, как вы знаете, было зарегистрировано 46 претендентов, и вчера впервые в республике из 46 на английском языке сдавала одна выпускница. Это было в Алматы на базе КазНУ им. аль-Фараби.

С результатом тестирования можно ознакомиться здесь.